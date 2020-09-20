周三起分階段復課　有校長倡鼓勵學生以步代車　減人群聚集風險

新冠肺炎疫情緩和，中小學及幼稚園將於本周三（23日）起分階段復課。有中學校長今日（20日）商台節目《政好星期天》提到，擔心學生乘公共交通工具回校時，人多擠逼較高風險，認為學校可以鼓勵學生以步代車，若情況連可步行回校，以減少人群聚集。另外，亦有校長關注學習進度問題，由於上學面授時間僅得半日，預料復課後，下午亦需以網上學習配合。

獅子會中學校務顧問林日豐認為，學校普遍衛生情況是理想，最令人擔心是學生回校的途徑，如乘坐交通工具時人流多的風險。他鼓勵，若路途介乎30至45分鐘，學生可考慮以步代車，對學生而言亦是良好運動，可增強體魄，減少人群聚集。至於學校準備方面，他指已有一定指示，已在飲食地方亦已設有隔板，提醒同學遵守，保持良好衛生意識。

有中學校長認為，學校可以鼓勵學生以步代車，減人群聚集風險。（資料圖片）

11月考試會以面授課內容為主

至於復課後相關的安排，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，一定要與家長做好溝通。他指，學校11月初便會迎來第一次考試，會將面授課內容盡量放於考試課程，以減低數碼差異的影響，「唔好阻礙到考評」，令家長、學生覺得公平。由於上學時間僅得半日，他預料未來「線上線下都要做」，網上會著重於成長課等德育課程。



香港中學校長會署理主席連鎮邦認為，不少學校亦研究針對高中學生，在下午以網上實時課程配合，相信混合模式會維持一段時間，或取代以往回校補課的做法。他認為，初中課程相對較彈性，但高中生需為公開試備戰，2021的文憑試已有定案，期望考評局、教育局盡快公布2022、2023年的文憑試安排。

▼復課指引▼

+ 4 + 4 + 4

香港津貼中學議會主席潘淑嫻亦指，大家最為緊張中六生的學習進度，考評局早前作了微調，相信有一定幫助。她指，疫情下不少學生有焦慮情緒，亦聽聞過家長幾個月不讓子女外出剪髮，「中六無辦法，要趕課程」，但校方亦為其他級別學生準備不同活動，如早會直播等，強調需在疫情和喜樂的學習生活中做好平衡。



促資助學生購置電子學習裝置



香港經歷三波疫情，電子教學成為新常態，但亦出現數碼鴻溝等問題。潘淑嫻表示，香港津貼中學議會已就相關問題，向政府提交意見，認為疫情是一個契機，希望政府可資助所有學生購置電子學習裝置，並將相關計劃恆常化。