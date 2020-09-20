圖書館重開首周末人流不多　爸爸：會先將書消毒　才放心交給兒子

今日（20日）是圖書館重開後首個周末，記者早上到中央圖書館視察，館內人流未算特別多，平日爆滿的閱覽區亦有部分空位。有市民對圖書館重開感到高興，形容睇書為「精神糧食」；亦有家長帶同小朋友到圖書館，指圖書館關閉期間少了一個消遣的地方。

圖書館重開後首個周末館內人流未算特別多。（馬煒傑攝）

今日（20日）是圖書館重開後首個周末，記者早上到中央圖書館視察，館內人流未算特別多，不用排隊便可以進場。進場市民多 屬帶同小朋友的家長，亦有小量學生到圖書館溫習，唯平時經常爆滿的閱覽區仍有空位，館內可供閱覽圖書的地方亦有大量空位。

莊先生指會將書藉進行簡單消毒才會放心將書藉借回家及交到少朋友手中。（馬煒傑攝）

形容睇書為「精神糧食」 對圖書館重開感開心

對於圖書館的重開，鄭先生指感到好開心，他指自己「好鍾意睇書」，又形容睇書是自己的「精神食糧」。在疫情前一星期會到圖書館兩至三次，「貪圖書館藏書量多」，每次亦都會借書回家。對指早前圖書館關閉，鄭生則指雖然少了個地方借書和消遣，但自己本身亦在家中買了不少圖書收藏而未有時間睇，所以疫情期間自己留在家中亦有不少書可以看，圖書館關閉對他的影響並不大。

何小姐指手機有其他資訊，例如睇戲之類，圖書館關閉對她影響不大。（馬煒傑攝）

用消毒機消毒圖書 減底中招風險

市民莊先生帶同小朋友一起到圖書館借書，由於疫情關係，圖書館內藏書亦有不少人接觸過，莊先生會將書藉進行簡單消毒，例如用館內的消毒機，以及用紙巾或布抹一抹書藉，才會放心將書藉借回家及交到少朋友手中；對於早前圖書館關閉，莊先生指小朋友未能閱讀漫畫「老夫子」雖有小小不開心，但小朋友亦指出家中仍有很多書可以看，加上莊先生亦會在網上平台購買二手書，所以對睇書方面影響不大，唯少了一個地方可以與小朋友消遣。

對於兩個多月未有借書，莊先生今日有兩張圖書證，會借十多本書回家。

資訊科技發達 圖書館關閉影響不大

市民何小姐平日亦有到圖書館借書的習慣，但圖書館關閉對她的影響並不大。她指除了睇書之外，手機有其他資訊，例如睇戲之類，加上自己亦會到書局睇書買書，以及之前借了的書可以繼續看，所以圖書館關閉對她的影響不大。

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