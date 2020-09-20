新冠肺炎｜食家質疑食肆員工不換手套不衞生　醫生指有消毒就足夠

新冠肺炎疫情年初至今已經大半年，食肆加強防疫，不少員工都戴上手套，但是否代表更清潔衛生呢？ 著名食家劉健威向《香港01》分享到餐廳用膳經歷，發現一麵店的職員「一對手套走天下」，同一手套又送食物、清潔執枱甚至搔頭，細問下得知其老闆一日只會分派兩對手套予員工，擔心有手套更不衛生。 呼吸系統專科醫生梁子超解釋，食肆員用消毒藥水抹枱時，同時可為手套消毒，食客毋須太過擔心，亦不必以醫院標準要求食肆。

▼各餐廳樓面衞生情況▼

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連月來本港經歷過三波新冠肺炎疫情，期間曾出現「翠河餐廳群組」、「百匯軒群組」等，分別有確診者先後到同一餐廳或有職員有感染。

不少餐廳自疫情爆發初期已經加強消毒，在限聚令和餐飲處所規例下，亦要加上隔板分隔、減低入座人數等。

食家劉健威對餐廳職員戴手套招呼客人及清潔樓面地方時會減低雙手衞手意識，擔心食客交叉感染機會。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不少餐廳職員會戴上手套執枱、做清潔及招待客人。不過在著名食家劉健威就有不同看法，他說曾到中環一麵家用膳，所有樓面職員均有戴上手套，但他花上十分鐘去觀察，發現職員曾搔頭、手先倚門沿後搭枱邊，又以同一手套為客人端上食物等，期間沒有更換手套或為手套做清潔，經了解得知原來員工每日可獲派兩對手套工作時使用。

▼有餐廳專門設立「執枱專員」▼

「佢用手套只係保護自己，期間又唔做手部清潔，但用同一手套清潔唔同枱面，又招呼客人，客人會交叉感染，反而好危險，我覺得要抵制返戴手套餐廳啦！」劉健威坦言，明白到餐廳職員較少會於入職前受衞生處理訓練，但店主有負責提醒他們要多加清潔雙手，較戴手套招待客人為重要。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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消毒抹布更重要

戴手套會更衛生，還是「一對手套走天下」增加傳染風險？

呼吸系統專科醫生梁子超直言，食客毋須太擔心，職員戴上手套清潔枱面、店內地方，的確只能用作保護雙手，減少接觸清潔品，是不能用作加強衞生及防止客人交叉感染機會，但認為用作清潔的抹布有否用上適量的消毒品或漂白水更為重要。

疫情下，不少餐廳為減少食客感染機會，加強地方清潔。（廖雁雄攝）

毋須用醫院標準要求食肆

梁子超說，清潔雙手或手套，沒有太大分別，最重要是抹布需要用消毒水或漂白水消毒，當手套同時會接觸到清潔品，理應安全，「最理想當然每枱間洗一次抹布，但客人多時又點做到？係盡量做就可以，大家唔好以醫院衞生程序去作日常生活會較合理，醫院職員係處理好一個病人後，人員即換手套同洗手，餐廳下下跟住做足，久而久之都會有錯漏，又會擔心，無意思。」

梁續說，多個月來經驗所見，新型冠狀病毒傳染主要是人與人之間近距離接觸而來，外在環境感染的機會風險比較低，只要做好個人清潔，多洗手戴口罩保持人與人之間距離已足夠，但要減至「零確診」，認為是截斷外間傳染源頭反而重要。

▼復課指引▼

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但他認同，處理食物的職員戴上手套工作，可減低雙手髒物影響食物衞生，故餐廳想「做足啲」，可考慮為廚師添用手套，而食客不用太擔心，若餐廳表面看來無特別不整潔，理應可安心進食，「如果見到一地口水、鼻涕垃圾咁，當然唔好入去啦，做到無菌狀態係無可能，世上係無咁嘅理想環境。」