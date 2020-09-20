新冠肺炎｜機電署助公立醫院改裝二線隔離病房　研發過濾器助通風

發展局局長黃偉綸今日（20日）在網誌總結機電工程署在抗疫期間完成「多項不簡單的工作」，包括在一個月內協助7間醫院11個病房，合共約300張病床，改裝為「第二線隔離病房」、加強通風及抽氣設施等。

機電署分階段為駿洋邨3,000多個單位裝置機電設備。（黃偉綸網誌）

機電署高級工程師（衞生工程）鄭淑芳表示，農曆新年前夕開始，陸續收到衞生署要求，需要支援短時間內於火炭駿洋邨準備大量檢疫單位，遂組織一個跨部別團隊，動員約70位同事，分階段為邨內3,000多個單位裝置機電設備，包括安裝約3,200部煤氣熱水爐及超過16,000組照明，以備接受檢疫人士入住。

從今年三月至八月，機電署向有需要的醫院提供超過200台「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，從而增加約500張二線負壓病床。（黃偉綸網誌）

為增加醫院隔離設施，機電署在約一個月內協助7間醫院11個病房，合共約300張病床，改裝為「第二線隔離病房」。署方又聯同醫管局及業界在短時間內設計、開發及組裝多部「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將病房內的空氣過濾後，再排出室外；改裝後的病房亦加強了通風及抽氣設施，從而稀釋及帶走病房內不潔的空氣。使用「流動過濾器」改裝一間普通病房需時約兩周，大大減少以傳統方法改裝普通病房為負壓病房的時間。

截至8月，機電署已向有需要的醫院提供超過200台「流動過濾器」，從而增加約500張二線負壓病床；又應醫管局要求，在亞洲博覽館的社區治療設施緊急提供了30多台「流動過濾器」，以增加室內的空氣流通。

機電署工程師（衞生工程）葉煒堂（右）和機電署空氣調節督察梁永恒（左）表示，同事在不足一個月的時間內，協助把7間醫院的11個病房，合共約300張病床，改裝為「第二線隔離病房」。（黃偉綸網誌）

機電署已在全港約30個街市安裝流動送風機

此外，第三波疫情下，部分街市成高風險地方，機電署在全港約30個街市安裝流動送風機，改善街市通風和加大換氣量；當發現有懷疑個案涉及街市運作，署方會即時檢查街市的通風系統及安排清洗系統的過濾器，亦在28個街市的出入口安裝體温探測系統，提升防疫測溫的效率。機電署亦為中山紀念公園體育館內的氣膜實驗室機提供24小時機電緊急維修服務，支援實驗室的無間斷運作。