新冠肺炎｜疫情減出行　港鐵本地線8月日均客量創兩鐵合併第二低

第三波新冠肺炎疫情下，港府實施多項防疫措施，部分企業亦響應在家工作，出行人數減少。港鐵公布今年8月份的乘客量，全月本地服務客量為約7,852萬人次，按年急跌四成，數字亦較前一個月減13.8%。另外，8月的港鐵本地服務平日的日均客量，創出今年第二低，同時亦刷新自2007年12月兩鐵合併以來的第二低紀錄，日均客量僅約278萬人次，數字僅比今年2月首波疫情爆發時略高。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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港鐵最新公布8月份客量數據，上月全月港鐵本地服務總量為約7,852萬人次，即平均每日約253萬人次，為全年第三低；至於平日時段的日均客量則約278萬人次，數字是2020年的第二低，亦是自2007年12月兩鐵合併以來的第二低紀錄；同時平日的日均客量數字僅較今年2月份，首波疫情爆發時的約264萬人次略高。另外，8月份機場快線的全月客量為14.8萬人次，同樣為2020年的第二低，僅較4月份的13.4萬人次高。港鐵表示，因今年8月18日及19日懸掛八號及九號風球，當日的乘客量數字，已未有計入港鐵本地服務平日的日均乘客量數據之內。

與7月份本地服務總量的約9,110萬人次比較，市民出行明顯受防疫措施影響，8月份港鐵本地服務客量大減1,258萬人次，按月跌約13.8%。與去年8月的約1.3億人次比較，則大幅下跌約四成。至於高鐵則因疫情而停運，客量已連續第7個月歸零。