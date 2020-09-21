中大生研便椅及沖涼沐浴椅　長者「活得有尊嚴」 可自行如廁洗澡

中大醫科及機械與自動化工程學的學生團隊，在中大的支援下初創社企，致力為長者開發便利生活的產品。團隊最新設計的長者用便椅，具備特別防跌設計，便椅坐板角度微微向後傾斜，令身體重心靠後，配合可升高腳踏，令椅子更穩並不易搖擺，讓長者無需人扶助下自行如廁。 團隊亦計劃將便椅升級為自動沐浴椅，在椅背加設16個灑水頭，將系統接駁浴室水龍頭後，能自動沖刷長者的背部，讓長者能獨自沐浴，更期望能為設計申請專利，並於兩年內推出市場。

家中長者經歷成啟蒙 設計便椅讓長者「活得有尊嚴」

啟發團隊的概念來自成員家庭經驗。其中一位成員中大醫科生李菀容透露，在大學一年級時婆婆確診患上腦退化症，更加因為曾跌斷股骨致行動不便，如廁及洗澡都需要旁人協助，但婆婆一直對此持抗拒態度，不希望由他人協助。

李同學指，因為婆婆的經歷讓她明白到長者除了需要關心，亦需要活得有尊嚴，故萌生創立社企的想法，期望透過醫學知識結合科技，設計出助行動不便的長者獨自解決如廁及洗澡問題的便椅及沖灑系統。

李菀容透露，婆婆的經歷讓她明白到長者除了需要關心，亦需要活得有尊嚴，故萌生創立社企的想法。 （歐嘉樂攝）

在機緣巧合下，團隊4名成員因做長者義工服務工作而認識，自2017年萌生設計概念至2018年正式實行，至今一同創立社企「醫療工匠科技」。

便椅特殊防跌設計 身體重心靠後減跌倒風險

團隊最新設計的長者用便椅，具備特別防跌設計，便椅坐板角度微微向後傾斜，令身體重心靠後，配合可升高腳踏，令椅子更穩並不易搖擺。

註冊護士、成員之一的陳映彤以照顧病人的經驗指出，日常在醫院親眼目睹不少長者如廁跌倒的情況，認為長者跌倒後，對日後健康造成很大的影響。故團隊在設計便椅上除了著重舒適度，亦都十分重視安全性設計，比起傳統便椅，長者站起來時不易跌倒。

陳映彤分享照顧病人的經驗，提到團隊十分重視便椅的安全性設計。（歐嘉樂攝）

顏雋提到，相比起以往的便椅，尺寸更適合香港狹窄的居所，期望可於一年內以約三千元的售價推出市場。 （歐嘉樂攝）

團隊曾邀護老院長者使用分享經驗



成員顏雋指，便椅可直接套落馬桶使用，或安裝廁盤讓長者如廁。另外，為了設計更加貼合長者需要，團隊曾邀請護老院長者使用，不少長者亦認為便椅使用起來方便舒適；團隊亦在收集意見後作出改良，包括在尺寸上縮窄以切合家居及護老院廁所的尺寸。他又提到，相比起以往的便椅，尺寸更適合香港狹窄的居所，期望可於一年內以約三千元的售價推出市場。

自動沐浴椅讓長者可獨自洗澡冀能申請專利兩年內推出市場

另外，團隊亦計劃將便椅升級為自動沐浴椅，在椅背加設16個灑水頭，將系統接駁浴室水龍頭後，能自動沖刷長者的背部，讓他們獨自完成沐浴。負責設計的張濤傑認為，設計上要配合家用水龍頭的水壓，亦要確保沐浴系統能360度沖灑長者身體，在研發上有一定難度。團隊期望，能為設計申請專利，並於兩年內推出市場。