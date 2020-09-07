中大首辦線上迎新　段崇智：將透過環太平洋大學聯盟　推網上交流

今日（7日）是香港中文大學的新學年開學日。校長段崇智以短片形式，向參與線上迎新的新生致歡迎辭，他提及，因應國際旅遊限制，中大今年透過「環太平洋大學聯盟」的平台，倡導網上學生交流計劃（Virtual Student Exchange Program），可讓未能前往海外的學生，透過藉數碼平台修讀各國大學的學術課程，並參與各大學籌辦的文化交流和社交活動。

香港中文大學的新學年開學日，校長段崇智以短片形式，向參與線上迎新的新生致歡迎辭。（短片截圖）

段崇智在致辭時表示，中大本學期大部分課堂將以網上形式進行，個別必要的實驗或實習活動，必須在嚴謹的健康及安全措施下，方可容許以面對面形式進行。

段崇智指，待本港社區的疫情穩定下來後，校園亦會按部就班開放，迎接學生回校上課和參加活動。他希望學生衷誠合作，在校園任何地方進行任何活動，都嚴格遵守感染預防及社交距離的措施和指引。

國際交流方面，段崇智指，因應國際旅遊限制，中大今年透過「環太平洋大學聯盟（APRU）」的平台，倡導網上學生交流計劃（Virtual Student Exchange Program）。環太平洋大學聯盟由亞洲、大洋洲、美洲等55間大學組成，網上學生交流計劃讓未能前往海外的學生，仍可藉數碼平台，修讀各國大學的學術課程，並參與各大學籌辦的文化交流和社交活動。

本學年起，中大學生可從大學或書院開辦的通識課程中，選修與聯合國可持續發展目標（SDG）相關的課程，例如消除貧窮和饑餓、尋找合乎經濟效益的潔淨能源等。段崇智說，課程學生將有機會參加與SDG相關的義務或社區參與活動，對事業和未來發展有莫大幫助。

段崇智最後指：「人與人之間的合作及交流，只有建基於互相尊重及道德禮儀，才可使我們進步向前。各位同學必須學會對自己負責，克盡己任，繼而關懷他人，與不同背景和不同信念的人合作共事。開放包容，將心比心，是新常態下必須具備的特質。」