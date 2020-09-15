中大研發新內鏡機械人　配機械抓手及切割刀　減手術穿孔風險

中文大學醫學院成功開發新系統，適用於進行大腸鏡內鏡黏膜下剝離術（ESD），即用於醫治早期消化道癌症的微創內鏡手術。新系統配置了兩隻裝上微型「抓手」及「微型切割刀」的機械臂，可以同時切割腫瘤。此技術能讓醫生拉高切割平面，較傳統ESD容易操作，減低令病人腸穿孔的風險。 團隊至今已成功運用新系統，為6名病人進行大腸ESD，當中沒有出現穿孔個案。病人平均於術後一天可以開始進食，並於術後兩天可出院。

（張浩維攝）

中大醫學院最近成功開發新平台 EndoMaster EASE 系統， 適用於進行大腸ESD。系統配置了內鏡系統，配有兩隻裝上微型抓手及微型切割刀的機械臂，可以同時切割腫瘤。中大團隊今年5月已運用此技術，進行全球首個臨床研究計劃。

中大醫學院外科學系直腸外科組教授吳兆文解釋，ESD是一種微創內鏡介入治療方式，用於醫治早期的消化道癌症，可以讓病人保留完整器官，但需要高技術操作，有一定程度的穿孔及出血風險。

傳統方法腸穿孔風險達六成

中大賽馬會微創醫療技術培訓中心主任趙偉仁表示，傳統ESD導致病人大腸穿孔的風險達六成；新系統的操作較簡便，能讓醫生拉高切割平面，提供最佳視野進行ESD，連新手也可順利完成。團隊至今已成功運用新系統，為6名病人進行大腸ESD，沒有出現穿孔個案。平均手術時間為88分鐘，病人於術後一天可以開始進食，並於術後兩天可出院。新系統現時仍屬臨床研究階段，團隊將繼續招募合適的病人參與測試。

料手術費較貴

趙偉仁表示，機械臂是一次性，不能消毒重用。新系統是「一把刀變兩隻臂」，相信比或傳統手術稍為昂貴，惟現時系統處於研究階段，研究資金已包括儀器，暫未清楚推出正式市面的價格。但他強調，運用新技術，病人出院較快、穿孔風險較低，變相平衡了醫療資源。

晚期腸癌病人須依賴傳統手術開刀

吳兆文續稱，大腸癌是本港最常見的癌症，配合政府推出的大腸癌篩查計劃，相信未來能找出愈來愈多大腸癌患者，認為社會對於ESD和新系統的需求會日漸增加。惟他補充，ESD只適用於早期病人，當癌症到達晚期、癌細胞擴散，就必須靠傳統手術切除。

全球首名接受臨床測試、65歲的病人陳女士稱，她在2017年開始參加大腸癌篩查計劃，至今年6月發現直腸有腫瘤。她起初以為要切除整條直腸和「孭袋」，直言非常擔心。後來她收到中大的邀請，接受ESD手術。她稱，手術的過程不痛，術後亦沒有不適；她即晚已可吃稀粥，兩日後康復出院。最終，醫生發現她的腫瘤屬良性，她覺得「非常感恩」，又感激醫生的幫助。