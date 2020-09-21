保就業｜李兆波：兩期計劃多甩漏　可考慮調整　部分作失業援助金

新冠肺炎疫情反覆，政府宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉240億元，較前兩輪金額大減。中大商學院高級講師李兆波在港台節目《千禧年代》中表示，兩期保就業計劃涉810億元，但形容推行時「多甩漏」，部分未受疫情影響的企業亦可申領資助。 失業問題未見改善，多個政黨提出失業援助金概念，他認為如再推保就業，可調整只針對性推行，部分亦用作失業救濟金。 對於應否繼續推「明日大嶼」計劃，他認為現時香港社會政治化，加上財政問題，不應在此時推行，倡向中央租用桂山島。

針對第三輪抗疫基金，他認為主要在於補漏拾遺，與第二輪逾1300億元相差甚遠，「幫不了太多」。李認為，三輪當中以保就業計劃佔款最多，涉810億元，但部分公司不應獲得資助，如營業額上升的超市。他質疑，負責計劃的是行政長官辦公室、勞福局，欠財政司、稅務局等角色，「佢哋係呢方面嘅專家，所以你見到保就業有好多甩漏，特別有好多企業唔應該獲得資助。」



他認為可再推出保就業計劃，但需針對性地做。不少政黨提出失業援助金，直接發放資助予失業人士，他指「局部贊成」，強調措施需短期推行，否則有道德風險，「好過俾僱主」，建議可調整保就業計劃，部分用作失業救濟金，領取期為半年亦合理。

中大商學院高級講師李兆波認為可再推出保就業計劃，但需針對性地做。（資料圖片）

對於應否繼續推「明日大嶼」計劃，他直言「增加土地供應值得做，但係咪用明日大嶼就有啲保留」。他指，香港現時儲備跌至僅得3000多億元，陷入結構性財赤。他認為，「你做咗前期研究，仲有好多關卡要做，香港咁政治化」，繼續推行只會增項目成本，加上財政問題，不應在此時推行，認為向中央租用桂山島是最快捷的方法。