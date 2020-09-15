【新冠肺炎】保就業計劃成效遞減　抗疫基金3.0欠缺力度

第二輪「保就業」計劃於周日（13日）截止申請，申請的僱主數目不升反跌。原因之一是疫情未完，部分企業因看不到前景，將考慮裁員或結業，不欲被政府的附帶條件，局限其商業決定。僱主參與計劃的踴躍度，更折射出商家對未來經濟寒暑的判斷，可以想像失業率還未見頂。故除了「保就業」外，政府亦要預早準備從「保生計」着手，緩解裁員潮將至的風險。

第二輪保就業計劃共接獲18萬4千多份申請，其中包括15萬8千多名僱主和2萬6千多名自僱人士。雖然政府形容第二期保就業計劃「反應良好」，並相信計劃「可以繼續達到留職保位的目的」，但由於僱主申請數目，較上期少約1萬名，且有約7千名曾獲發工資補貼的僱主放棄參與，這都使政府的如意算盤未必成真。

商業重組或致裁員潮

政府出資補貼員工酬薪，乍聽起來看似「着數」，但如中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦所指，該會部分會員因看不到經濟前景，又背負沉重的租金開支，即使可獲政府補貼，仍未必足夠應付營運開支，故會選擇裁員或暫時結業，而非參加計劃。此等商業考慮不只存在於中小企，就連在港聘用二萬多人的國泰航空亦在上周表明，不會再申請「保就業」計劃，並欲以重組公司取以代之。

失業率上升乃疫情所致，雖然不能全然歸歸咎於政府，但若然施政無法實現預期目標，政府則須另覓渠道，修繕不足。「保就業」計劃的原意和承諾，是僱主接受政府工資補貼期間不會裁員，並會將工資補貼全數金額用於僱員工資，但從第一輪的漏洞可見，不但濫用計劃的僱主大有人在，而且監察機制和罰款亦難以執行，故只能視為對沖，而非解決經濟下行的措施。港府不能、亦不該強迫僱主參與第二輪「保就業」計劃，但鑑於近月失業率持續攀升，政府除了可從上而下地穩住就業職位數量，亦須考慮從下而上刺激消費市場，免得企業倒閉潮愈演愈烈。

舊瓶舊酒的守財主義

可惜的是，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波周二（15日）宣布的「抗疫基金3.0」中，未見創新對策，只是舊瓶舊酒。例如一筆過資助街市設立電子付款系統、延長綜援援助失業人士的特別計劃、繼續豁免或寬減政府的收費和物業租金、優化中小企融資擔保計劃等措施，力度之弱難言合格。

儘管張建宗辯稱這是平衡政府的財政收支和經濟環境的決定，但港府在危急關頭勒緊褲頭，重複強調「審慎理財」原則，不但忽略本港公共財政的穩定程度，實在遠勝不少歐美發達國家，同時亦有機會因小失大，容讓經濟危機發酵，最終釀成惡性循環。雖然根據陳茂波所指，今個財政年度預計赤字為3000億，但儲備仍達8000億元，政府絕對有能力解囊紓困。

既然補助僱主的成效漸見遞減，政府亦可考慮從僱員的角度出發，提升其失業保障，這不但可補足「保就業」計劃的不足，亦能刺激消費市道，減少僱主裁員和結業的誘因。港府在疫情爆發後，只肯降低申領綜援的門檻，這不但未能顧及更廣大的打工仔，7月申領失業綜援個案更按月跌1.3%，完全與失業率的升勢背馳，證明作用有限。政府若在此時考慮推出失業援助金，不單可減輕僱員對前景未明的憂慮，減輕積谷防飢的壓力，刺激消費，長遠也是在就業市場機械化、智能化的年代，給予最易受經濟結構改變而遭淘汰的基層勞工一份基本生活保障。