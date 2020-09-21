院舍弊病｜社協批松山府邸鼠患猖獗　應由藥劑師負責免派錯藥

安老院舍松山府邸被揭涉派錯藥，以及鼠患問題嚴重。社區組織協會幹事阮淑茵今早（21日）於港台節目表示，過往亦曾聽聞院舍有老鼠出沒，但是次個案尤其猖獗，老鼠竟會走上床，毫不怕人。她續稱，松山府邸屬甲一級買位院舍，理應規格較好，直言從未聽聞出現如此嚴重的鼠患。至於派錯藥的問題，她倡院舍應由藥劑師負責相關工作。

84歲的陳婆婆住在松山府邸護老院4年，其兒子廖先生從攝錄機錄影發現，該院舍的鼠患問題猖獗。另外，陳婆婆今年7月因氣促、心跳及血糖低入院，之後一直昏迷，醫院為她驗尿，揭發她曾服用醫院沒處方的糖尿藥物。由於疫情下，家屬不能到院舍探訪，故廖先生質疑，院舍派錯藥。因應事件，社會福利署之前表示，經調查後，牌照處已就派錯藥事件，向院舍發出警告信。

廖先生今早於港台節目《千禧年代》表示，陳婆婆至今仍昏迷，由於長時間昏迷沒有活動，已長了不少壓力瘡。他強調，雖然母親過往血糖「踩界」，但並無需要服藥。他又稱，長者對社會一直有貢獻，期望政府可增撥資源，協助老弱長者。

阮淑茵表示，過往亦有調查顯示，安老院舍涉派錯藥，但未如是次事件般清晰、確診，促請院舍應由藥劑師負責相關工作。至於鼠患問題，她指過往亦有聽聞院舍有鼠患，但松山府邸的老鼠不止於地下活動，更會走在床上，又不害怕人類，相信問題已維持一段時間，老鼠亦有一定數量，直言：「未聽過咁嚴重」。

節目主持人表示，曾找松山府邸回應事件，惟對方未有回應。