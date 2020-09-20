院舍弊病｜社署向派錯藥院舍發警告信　社協批寬鬆　張超雄倡票控

旺角松山府邸護老院院友陳婆婆於7月因氣促及心跳問題等入院，醫院發現她曾服用院方未處方的藥物。社會福利署表示，經調查後，牌照處已就此錯派藥物事件向院舍發出警告信。 立法會議員張超雄認為發警告信的阻嚇性過低，建議社署考慮票控或檢控。香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵亦批評，社署對安老院違規執管過於寬鬆。她建議政府積極參考早前裁判官就「劍橋護老院智障男院友遭肛門塞紗布」案件，提出的10項建議，包括設立持牌人黑名單、及檢控人手不足的院舍，並引入扣分制，加強阻嚇性。

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84歲的陳婆婆在松山府邸護老院居住4年，她曾兩度中風，雖行動不便但神智清醒。今年7月，她突然因氣促、心跳及血糖低入院，其後她身體出現抽搐，但失去知覺反應。醫院為她驗尿後發現，她曾服用醫院沒處方的糖尿病及血壓藥物。因疫情不能到院舍探訪的家屬認為，唯一的可能性是院舍派錯藥物。醫管局表示，病人患有腦小血管病及有腦梗塞的情況，目前仍然處於輕度昏迷狀態。

衞生署通報一宗涉院舍藥物事故

社署回應指，牌照處於本年8月初接到衞生署通報一宗有關事涉院舍的藥物事故，並隨即委派督察到院舍突擊巡查，經調查後，牌照處已就一宗於7月下旬發生的錯派藥物事件向院舍發出警告信，要求院舍嚴格依從《安老院實務守則》及《院舍藥物管理指南》的規定及指引，遵照正確程序管理和協助住客使用藥物，並切實執行三核、五對的程序，加強院舍藥物管理及員工培訓，及隨時作出緊急事件的應變，確保住客遇有突發情況時能獲適切的照顧。院舍其後已改善。

唔會要負責人坐監，佢哋根本唔驚​

立法會議員張超雄指出，派錯藥物情況嚴重，隨時危及院友性命，認為發警告信的阻嚇性過低，「係完全無用」。他建議社署向公眾公開警告信內容、認真跟進院舍有否依足指引派藥，並考慮票控或檢控。他又說，九成以上的院舍事故，包括職員虐打院友、疏忽管理導致院友死亡等案件，社署調查後均只向持牌人罰款，「唔會要負責人坐監，佢哋根本唔驚」。他續指，負責人多數將事件歸咎於個別員工，解僱他們便了事，不用負上責任。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵亦批評，社署對安老院違規執管過於寬鬆。她建議政府積極參考早前裁判官就「劍橋護老院智障男院友遭肛門塞紗布」案件，提出的10項建議，包括設立持牌人黑名單、及檢控人手不足的院舍，並引入扣分制，加強阻嚇性。

應將註冊藥劑師及配藥員加入院舍最低要求

就院舍派錯藥物，香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹建議，政府應將註冊藥劑師及配藥員加入院舍最低人手要求，以加強藥物管理和監管。他又建議政府檢討藥物運送、通理及包裝流程，資助院舍設立電子藥物管理系統，並研究自動化藥物包裝，減少人手登記及紀錄錯誤。

張超雄指，派錯藥物屬性質嚴重，可危及長者性命。（資料圖片／高仲明攝）

根據社署指引，如長者因入住醫院已離院 60 天，須被當作離開認可服務機構。換言之，陳婆婆的院舍位須於9月下旬撤出松山府邸護老院。社署向家屬表示，陳婆婆需要重新排隊申請入住資助院舍，需時大約兩年；或者轉為申請非資助院舍，每月費用介乎3萬至8萬元。廖先生直言無法負擔如此高昂的開支，故希望透過社工幫忙，申請資助護養院。

社署回覆指，若個別長者因特殊原因、身體情況轉變等而需要另覓安老院，社工會按編配機制協助該長者申請轉換院舍。社署會因應個別個案的情況及需要處理，包括酌情考慮優先編配服務等。據了解，相關的醫務社工正跟進事涉住客的福利事宜。