院舍弊病｜旺角松山府邸護老院涉派錯藥　八旬婦疑誤服腦梗塞昏迷

曾兩度中風、84歲的陳婆婆，在旺角一護老院居住4年，閒時會做手工和線上打麻雀，十分精靈。然而，今年7月她突然因氣促、心跳及血糖低入院，身體出現抽搐「發羊吊」（腦癇發作），全無知覺反應。醫院為她驗尿，揭發她曾服用醫院沒處方的血壓藥物。她被診斷患腦小血管病及腦梗塞，目前仍然處於輕度昏迷狀態，正留院治療。 婆婆的兒子廖先生接受訪問透露，此事令他寢食難安，質疑唯一可能性是院舍派錯藥物，只要想起事件便感到憤怒及惆悵，「一講起媽媽，血壓就會爆升，仲會手震」。 就昰否有職員涉派錯藥，松山府邸護老院回覆稱，一直高度關注事件並著手處理。

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根據社署資料，肇事院舍「松山府邸護老院」是甲一級買位院舍，有兩層，共提供約470個床位，每月收費7,000至10,000元。

84歲的陳婆婆於2015年首次中風，走路能力稍變弱，開始入住安老院舍，並於2016年轉至松山府邸護老院。婆婆在2019年5月再次中風，語言及吞嚥能力均變差、左身乏力，開始需以輪椅代步。她的兒子廖先生憶述，即使中風兩次，媽媽入住院舍期間一直「好精靈」，閒時會製作手工，佳作會被院舍「貼堂」；她與其他老友記亦會線上打麻雀、用App叫外賣；她住在院舍也不忘愛美本性，不時家人與外出添置新衣服和化妝品。廖先生當時覺得媽媽適應得不錯，感到安慰。

好景不常，廖先生在今年7月底一凌晨，接獲院舍電話指，陳婆婆無法清醒、出現氣促；心跳及血糖均非常低，需送廣華醫院治療。翌日，醫院主診醫生說，婆婆情況很差，一直發燒、身體出現抽搐「發羊吊」，但全無知覺反應，加上出現營養不良，「手腳腫到氣球咁，個人瘦到皮包骨」。數天後，醫生與家屬會面，稱瑪嘉烈醫院已為陳婆婆驗尿，發現她曾服用醫院沒處方的血壓藥。廖先生質疑唯一的可能性是院舍派錯藥物。

一年前發現藥物紙杯 非寫陳婆婆名字

早在一年多前，廖先生回憶當時到院舍探望媽媽，偶然發現盛載藥物的紙杯底，並非寫上陳婆婆的名字，即藥物是屬於另一名院友。他立即告訴職員，職員才為她檢查及更換藥物。廖先生稱，「根本無辦法得知今次食錯藥係一次，定係長期都錯。」

一講起媽媽，血壓就會爆升，仲會情不自禁手震 陳婆婆兒子廖先生

廖先生稱，「一講起媽媽，血壓就會爆升，仲會手震」。（李恩慈攝）

由陳婆婆出事開始，廖先生自言「一講起媽媽，血壓就會爆升，仲會情不自禁手震」。這個月多來他每日寢食難安，「好唔開心、好憤怒、激動、無力、惆悵」，又不斷憶起從前與媽媽相處的點滴。至婆婆入院後第10天，院舍致電問候，「咁遲先打嚟，我無嘢想同佢哋講。」他又說，希望政府能更平均分配社會資源，認為政府確保讓長者安享晚年，比起興建大白象工程更有價值。

松山府邸：過去多月已與政府部門 聘請相關公司合作

松山府邸護老院回覆《香港01》，未正面確認是否有職員派錯藥，僅指一直高度關注事件並著手處理，過去多月已與政府相關部門及聘請了專業的相關公司一同緊密合作。該院又稱，就任何的事宜都依照社會福利署《安老院條例》所訂立的實務守則內的指引來處理及跟進。

廖先生引述公立醫院醫生解釋腦掃描報告指，陳婆婆沒有出現第三次中風，但無法得知腦部的創傷有否加深。主診醫生向他說，如錯服藥物導致缺氧，有可能損害婆婆的腦部。

醫管局：婆婆患腦小血管病、腦梗塞 仍輕度昏迷​

醫管局回覆指，陳婆婆本身患有高血壓、心房顫動、糖尿病、認知障礙症等多種長期病患，於今年7月26日因呼吸困難被送入廣華醫院接受治療。病人在留院期間出現腦癇病徵，院方為其安排腦電圖檢查，並診斷病人的左側頂葉有周期性偏側腦癇樣放電波的情況。

此外，廣華醫院亦為病人進行電腦斷層掃描，結果顯示病人患有腦小血管病及有腦梗塞的情況。院方於7月27日抽取其尿液樣本化驗，結果顯示病人體內含有抗糖尿病藥物，院方翻查紀錄後，發現未曾為該病人處方該種類的藥物，有關結果已按既定機制向衞生署呈報。病人目前仍然在廣華醫院接受治療，臨床診斷病人處於輕度昏迷狀態，情況穩定。



腦科醫生：視乎藥力強度及時效 一次已有可能觸發病症

腦神經科專科醫生黄家星稱，曾中風的長者如血壓過低，容易導致腦供血不足，可在數分鐘內造成腦缺血；若再加上血糖亦過低，嚴重的症狀包括昏迷及抽筋。至於錯服藥物多長時間才會導致如此嚴重情況，黄家星說視乎藥力的強度及時效，倘長者錯服藥力強且持久的藥物，一次已有可能觸發病症。他強調，錯服藥物只是病情急轉直下其中一個可能性，其他可能性包括低鈉及低電解質等，坦言難以在事後追溯病發原因。

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