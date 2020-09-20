院舍弊病｜松山府邸鼠患猖獗　院友家屬裝Cam揭連續一個月現鼠蹤

84歲的陳婆婆住在旺角松山府邸護老院4年，她的兒子廖先生從攝錄機錄影發現，該院舍的鼠患問題猖獗。陳婆婆的房間連續40多天有老鼠出沒，「啲老鼠係有老有嫩，完全唔驚人，有時有兩隻喺床邊爬。」有長者自發以拐杖及膠袋滅鼠。 社會福利署回覆指，牌照處於今年9月知悉松山府邸的鼠患問題後，多次到院舍進行突擊巡查。院舍已採取不同措施處理鼠患，包括加強院舍清潔、放置老鼠黏膠板及在窗口加裝鐵絲網，惟鼠患問題仍未徹底解決。

▼松山府邸老鼠足跡連環圖▼

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婆婆投訴有老鼠喺心口行過 家人以為她幻覺

早在去年4月，廖先生在媽媽陳婆婆的房間發現，疑有老鼠咬爛膠袋及遺糞便，於是自行為她更換傢俬及大清洗。同年，陳婆婆曾向家人說，「有老鼠喺心口行過」，惟她以前曾出現幻覺，家人便不以為意。去年5月，陳婆婆第二次中風，其後在院舍休息時常睡到床邊，「半個身碌咗出去」。廖先生擔心她跌倒，於今年初在她的房間內添置攝錄機，以便通知院舍職員調整媽媽的睡姿。他每晚會遙距看看媽媽的狀態，知道她無恙便安心關掉畫面。

我錄咗（房間）40幾日，每一日都係有老鼠。啲老鼠係有老、有嫩、有B，完全唔驚人，有時有兩隻喺床邊爬。 院友家屬廖先生

啲老鼠係有老、有嫩、有B 長者曾合力以拐杖殺鼠

豈料，裝Cam竟意外發現院舍衞生有問題。廖先生在7月初，從其他家屬口中得悉院舍再有老鼠，他大感驚慌，便開始「由朝睇（攝錄機）到天光」。他從首天開始便發現老鼠蹤跡，媽媽的房間更連續40多天有老鼠出沒，「我錄咗（房間）40幾日，每一日都係有老鼠。啲老鼠係有老、有嫩、有B，完全唔驚人，有時有兩隻喺床邊爬。」後來他聽其他院友說，鼠患問題已持續逾一年，老鼠曾經咬爛長者的奶喉，而長者會眾志成城滅鼠；有三名長者曾合力以拐杖殺鼠，亦有長者會以膠袋包著老鼠，再徒手殺掉。

院舍職員曾向廖先生表示，已聘請專人滅鼠，也曾就鼠患上報社會福利署，但效果不彰。至9月初，社署曾派人到院舍跟進鼠患問題，包括到房間拍照，以及向院友詢問情況等。

廖先生指，媽媽的房間連續40天有老鼠出沒。（李恩慈攝）

社署：院舍鼠患問題仍未徹底解決

社署回覆指，牌照處於今年9月知悉有關鼠患問題後，一直作出跟進，多次到院舍突擊巡查，要求院舍採取改善措施。院舍已聘用承辦商進行防治鼠患的工作，並採取不同措施處理鼠患，包括加強院舍清潔、放置老鼠黏膠板及在窗口加裝鐵絲網；此外，院舍亦致函大廈管理公司及食物環境衞生署食環署，尋求協助及要求聯手處理大廈及周邊的環境衞生及鼠患問題。

社署亦於2020年7月初聯同食環署到訪院舍，就鼠患問題向院舍跟進建議。據了解，院舍的鼠患問題雖仍未徹底解決，但已有所改善，院舍會繼續處理和解決鼠患問題；牌照處亦會繼續跟進。

院舍稱攝錄機違私隱條例 社署倡院舍與住客家屬商討​

廖先生又指，他向院舍通知鼠患問題後，曾被院舍職員指責，在房間安裝攝錄機屬違反私隱條例。社署回覆稱，就住客家屬於院舍房間安裝攝錄機一事，在不涉及院舍處理個人資料及不影響住客的情況下，牌照處建議院舍與住客家屬商討。

院舍遺失200名院友的身份證 涉事員工已進入檢控程序

另外，廖先生稱，該院舍曾遺失整層院友的身份證，涉及約200人，包括陳婆婆。社署回覆指，涉事院舍於本年6月上旬向牌照處報告遺失了一批住客的身份證，並懷疑事件與一名已離職的員工有關。院舍已就該事件報警及聯絡入境事務處跟進，亦已向有關住客或家屬交代。牌照處已向院舍發出信件，要求院舍採取措施妥為存放住客的證件，而院舍亦已改善。據了解，有關員工的案件已進入檢控程序。