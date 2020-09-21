新冠肺炎｜轉機印度旅客抵港後確診　工會：空勤不知旅客是否轉機

港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，機上5名乘客確診新冠肺炎，患者均由印度經吉隆坡轉機，有醫生認為本港轉機安排上存有漏洞。有航空公司工會表示，機組人員不會知悉乘客的旅遊史，不清楚乘客是否轉機客，上機時也不會要求乘客再次展示其核酸檢測報告，但認為航班上的防護措施足夠，估計因同機受感染風險較低。

印度航空AI310航班本月18日有6名乘客確診，遭禁止在港着陸兩周。（印度網頁圖片）

港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，當中5名乘客確診。有關乘客均是由印度乘搭印度快運航空（Air India Express）航班往吉隆坡，再轉機到港的轉機乘客。港龍亦接獲民航處知會，根據香港法例第599H章，由9月20日至10月3日的兩星期內，港龍由吉隆坡前往香港的客運航班，將不獲許可於香港國際機場降落。

港龍空勤人員協會副主席梁佩韻表示，暫未接觸到相關航班的機組人員，但根據公司內部指引，若有員工被列作密切接觸者，公司會個別通知，而同一航班的機組人員，會按既定程序，返港後到衞生署臨時樣本採集中心，提交深喉唾液樣本後自我隔離。

民航處指令港龍吉隆坡航班由今日起至10月3日不准在港降落。（資料圖片）

梁指，港龍已停飛高風險地區航班，若有乘客曾於過去14日到過高風險地區，其後轉機返港，估計地勤人員會知悉情況，但機組人員不會知悉乘客的旅遊史，如曾到訪哪些地區，在上機前也不會要求乘客再出示核酸檢測報告。

面對持續有確診個案輸入，梁佩韻認為，目前航班有足夠防疫裝備，如口罩、護目鏡、手套等，並會要求乘客除了用膳外，必須配戴口罩，而航膳餐點亦已簡化，不需使用刀叉，令用膳時間盡量縮短。梁估計目前航班防疫措施足夠，暫時未見有機組人員強烈要求拒飛高風險地區，又坦言無論航空公司以至機組人員，都難以預測哪個地區會被列作「高風險」。

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