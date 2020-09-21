小一自行收生今早開始交表　有家長2700萬購入九龍塘單位搏入喇沙

小一「自行分配學位」階段於本月21日至25日開始交表程序，教育局預計2021/22學年適齡升小人數為59,200人，較本學年55,700人，增加約3,500人，升幅約6.3%，然而一些熱門的學校一如以往是不太會受學齡人口影響，每年都會吸引大批家長遞表，今日（21日）是小一自行分配學位開始接受申請的首日，喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部)均有不少家長前往交表，只為求子女入讀到心儀學校。 攝影：許珞珩、李紫銘

+ 31 + 31 + 31

喇沙叩門沒列明須1-1-1

以往喇沙小學不少家長手持15分，抱「搏一搏」心態，希望在叩門階段有「1-1-1」的優勢，增加入讀機會，而來年喇沙小學叩門接受任何人申請，而且沒有列明需「1-1-1」或會吸引更多家長嘗試。

家長購2700萬物業搏大抽獎入喇沙

張小姐今早來到喇沙小學，等候友人並陪同交表，自己兩位兒子分別就讀港大和中大，但慨嘆當年也沒有如此緊張小朋友選校，友人的孩子活動密密麻麻，有時也會認為現今的小朋友壓力更大。

張小姐透露不知友人手持多少分報自行階段，但張小姐指友人並沒有世襲分數，申請人非友人首名子女，也沒有宗教信仰，保守估計只有十分，但由於另有朋友因統一派位而入讀喇沙，友人上年亦於九龍塘41校網以2700萬購入有一層已有多年樓齡的單位，升值空間薄弱的單位，希望能在統一派位甚至叩門階段，小朋友成功入讀喇沙。

+ 17 + 17 + 17

家長15分展誠意 直私作後路

柯小姐小朋友手持15分，自知機會渺茫，但希望能展現誠意，有助叩門。目前小朋友興趣班每月開支約7千元，有鋼琴、口風琴及一些運動，柯小姐住所並不屬41校網，因此叩門也只能以「1-1-0」的條件嘗試，目前也有心儀其他直資，如陳守仁、英華等。

李太小朋友同樣手持15分，在自行分配學位階段嘗試喇沙的同時，亦為小朋友報讀約十間直私學校作後路，包括拔萃男書院附屬小學、聖保羅書院小學等，沒有為小朋友刻意計算每月興趣班開支，都是小朋友想學才報名，大多是音樂和運動相關，目前兒子有學鋼琴和爵士鼓，住所非41校網。

宗教分數優勢不大

另一前來喇沙小學交表的家長郭太坦言信心不大，她說：「我們是天主教徒，所以有20分，但剛才交表時看到很多人都有領洗紙，我們是住這區，希望可以大抽獎（統一派位）都選擇喇沙，有111增加叩門機會。」郭太表示自己是全職媽媽，本身沒有特別為兒子安排學術課程，她說：「我也是自己教他，但戶外活動方面有學劍擊、小提琴及游泳，大約每個月花費$2000上興趣班。」

點圖即看「計分辦法準則」

由元朗搬到九龍塘搏入瑪利諾

鄰近喇沙小學的女校瑪利諾修院（小學部）收表時間為上午11時，10點見人龍，排頭位的劉先生今早9點多到達瑪利諾修院學校，他說：「我以為一早會排到上山頂，誰知道我是第一個到達，是等一個多小時就不回家了。」劉先生有一名女兒，手持15分，自知在自行階段入讀機會不大，但早前已由元朗搬到41校網，以市價租樓居住，希望增加統一派位機會，他說：「我甲部乙部都選此校，有111希望增加叩門成功機會。」

劉先生表示為了分散風險，現有為女兒報考約10間直資及私立學校，包括拔萃女小學及聖保羅男女附屬小學等。也有為女兒報興趣班，劉先生說：「其實太太擅長彈鋼琴，但我們沒有太早操練女兒，希望她欣賞音樂。另外也有學戲劇，主要以愉快玩的學習，學術方面跟很多家長一樣有上英文班。」

另外，幫孫女到瑪利諾修院學校(小學部) 交表的洪婆婆表示因為任職規劃師的女兒與女婿也要上班，所以由她幫忙交表，她洪提早9時多到場，被問到孫女在自行分配學位中手持幾分報名，她表示不清楚分數，但大讚孫女漂亮又活潑，希望成功入讀該校。由於10時30現場下雨，學校提早讓家長進校交表。

點圖即睇全港自行分配學位階段各小一學校網學位

+ 35 + 35 + 35

香港01美術組製圖

點圖即睇 「自行」計分難題十問十答