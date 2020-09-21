小一自行收生｜每月8千元供子學音樂報喇沙：若不獲派位會再叩門

小一「自行分配學位」階段將於今日（21日）起至本周五（25日）開始交表程序，教育局預計2021/22年度適齡小一學童有5.9萬人，較本學年增加3500人，全港小學提供逾2.4萬個自行分配學額。 九龍區傳統名校「喇沙小學」、瑪利諾修院學校（小學部）等，一向是家長熱門的心水選擇，今早有不少家長提早到學校排隊交表。有家長表示，每月會耗費約8千元，給兒子修讀鋼琴及大提琴的課程，但仍對入學沒有信心，希望日後叩門表示誠意；亦有家長為九龍城41校網，特意從元朗搬至學校附近居住，只為讓女兒入讀心儀的瑪利諾修院學校(小學部)。

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柯女士表示，每月會耗費約8千元，給兒子修讀鋼琴及大提琴的課程。（岑卓熹攝）

小一「自行分配學位」交表首日（21日）喇沙小學雖然於早上9時才正式收表，但早上8時半門外已有10多名家長排隊；而瑪利諾修院學校(小學部)雖然早上11時才收表，亦有約10名家長提早到場排隊。

月擲八千栽培音樂修養冀入讀喇沙 同時報15間直資校

居於深水埗區的家庭主婦柯女士是上海人，大學時期曾學習鋼琴，而港人丈夫亦是一名音樂教師，可謂「音樂世家」，因此特別栽培兒子的音樂修養。她透露，每月會耗費約8千元，給兒子修讀鋼琴及大提琴的課程，年紀輕輕更已考上1級。

但柯女士對入學的信心仍然不大，她估計兒子有15分，符合首名出生子女（10分）及適齡兒童（5分），亦報了約15間直資學校，但她強調，首選依然是喇沙小學，「諗住睇下有冇機會可以叩門啦。」

問及兒子將來的發展，但她表示因丈夫在港工作，因此不會移居至內地，但為了兒子的未來，或會考慮送往外國讀書。

劉先生為了女兒的大好前程，於今年初從元朗搬至九龍城區。（歐陽德浩攝）

為女兒升上心儀學校 從元朗搬至九龍

排頭位的劉先生今日特意請假，於早上9時半抵達瑪利諾修院學校（小學部）排隊，他亦坦言，為女兒前程着想，同時亦報讀10間直資及私立學校，包括女拔萃小學、聖保羅男女附屬小學等。他表示出門前不清楚情況，因女兒今天生日，想盡快交表回家陪伴，「 唔知咩情況，以為嚟到會排到上山頂。」

他透露，首名出生子女（10分）及適齡兒童（5分）加起來僅得15分，心知肚明分數不足未必可成功入學，將採取「1-1-1」（自行分配學位、統一派位甲部及乙部首志願均選該校）以表示誠意，「將來唔得再嚟叩門，放多啲時間嚟叩門啦。」

合計15分「我冇信到教係冇緣份」

原來劉先生為了女兒的大好前程，於今年初從元朗搬至九龍城區。他表示，雖然全家並非教徒，惟認同瑪利諾修院學校的教育理念，認為小學的教育比中學更重要，又指填鴨式教育已不合時宜。他稱，過去就讀的中小學亦是教會學校，笑指「我冇信到教係冇緣份，如果個女要信都會支持。」