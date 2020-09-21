新冠肺炎｜港大確診女研究員　椅子病毒濃度最高　惟料已過感染期

香港大學公共衛生學院一名28歲女研究員確診新型冠狀病毒肺炎，港大於其辦公室及實驗室等地方，合共採集37個環境樣本做化驗，當中14個樣本對新冠病毒呈陽性。 據了解，採集的樣本主要是研究員的個人物件，以及其身邊的環境樣本，當中以所坐的椅子病毒濃度最高，但與其他呈陽性樣本一樣均屬低水平，而一些公共空間的樣本則呈陰性。據指學院將不會分離樣本中的病毒觀察是否屬活性，因病毒濃度低，加上病毒在物件表面停留逾數日，料已過感染期，再進一步化驗「意義不大」。

港大公共衛生學院日前有一名28歲女研究員確診新型冠狀病毒肺炎。（資料圖片）

港大公共衛生學院實驗室一名28歲女研究員周六（19日）確診新型肺炎，她曾負責研究已滅活病毒樣本，當局指無證據顯示在實驗室內受感染。

港大自行於確診研究員的工作地方採集37個環境樣本做化驗，當中14個樣本對新冠病毒呈陽性，據悉所採集的樣本主要是該研究員的私人物品、工作的位置附近範圍，亦包括一些共用空間，呈陽性的14個樣本當中，以她坐過的椅子病毒濃度最高，但與其他一樣均屬低水平。病人是經實驗室每周一次的恆常檢測找出，消息指她剛發病，故病毒量亦較低。

料病毒已過感染期 不會分離病毒再培植

至於所驗出的病毒是否屬活性、具傳染力，消息人士透露，過往研究證明高濃度病毒在物件表面停留數日後，已不具傳染性，港大認為今次濃度較低，相信病毒已過感染期，分離病毒做培植測試「意義不大」，加上公用地方已消毒，「無睇到散播嘅機會」。

公共衛生學院共41名員工被列作緊密接觸者需檢疫，消息指，部份人原本負責新型肺炎相關項目，亦有人需處理具傳染性的新冠病毒，各人的最新檢測結果呈陰性，相信有部份項目或略有延誤。

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