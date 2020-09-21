松山府邸涉派錯藥　記者兩追問　羅致光：唔會答　答咗仲可問好多

近日安老院舍松山府邸被揭涉派錯藥，以及鼠患問題嚴重，情況備受社會關注。事件曝光後，勞工及福利局局長羅致光今日（21日）以關愛基金專責小組主席出席「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃記者會時，兩度有記者就相關事件發問，包括局方會否就事作作跟進時，羅致光竟回應指「喺呢個場合唔會答其他問題」，拒絕回答，更指「答你呢個問題，你仲可以問多好多有關勞工福利嘅問題。」

羅致光在記者會上，拒絕回應有關松山府邸涉派錯藥一事的提問。（盧翊銘攝）

近日傳媒報導，84歲陳婆婆住在松山府邸護老院4年，其兒子廖先生從攝錄機錄影發現，院舍鼠患問題猖獗。另外，陳婆婆今年7月因氣促、心跳及血糖低入院，之後一直昏迷，醫院為她驗尿，揭發她曾服用醫院沒處方的糖尿藥物。由於疫情下，家屬不能到院舍探訪，故廖先生質疑，院舍派錯藥。因應事件，社會福利署早前向院舍發出警告信，惟被外界質疑阻嚇力不足。

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現時勞工及福利局負責監察長者長期護理服務事宜的決策局，而勞福局轄下的社署則負責推行政府的安老服務，然而身為勞福局局長的羅致光，今日在記者會，被記者問及局方是否知悉相關一事、會否作跟進時，先由新聞秘書表示記者會不會回應其他問題，及後羅致光更指，為了一致性，今日記者會不會回答其他問題。

其後，雖然再有記者追問指社署在事件中只發警告信，會否太寬鬆，羅再回應指：「喺呢個場合，我都係唔會答，答你呢個問題，你仲可以問多好多有關勞工福利嘅問題！」

肇事院舍為旺角松山府邸護老院。（香港01記者攝）