高鐵兩年｜西九龍站變260的士｢晾車場｣　周邊商舖減租高達四成

廣深港高鐵香港段明天﹙23日﹚踏入通車兩周年。過往不少人都有高鐵夢，希望大展拳腳，從中獲利，不過通車至今，人流卻一直未如理想。在新冠肺炎下，各行業均大受影響，高鐵站更因港段高鐵1月30日起停運，關閉至今。 在疫情下，耗資逾百億元建造的高鐵西九龍站，暫時最大功能為的士｢晾車場｣。政府早前決定將車站停車場向的士業界平租，以便擺放長期未能放租的「吉車」。有業界人士透露，現時場內估計有約260輛的士停泊。有原本於高鐵站內經營食肆的東主則稱，未料到車站會封站至今，每月單計薪金成本已達50萬元。 高鐵表現未如預期，加上疫情夾擊，鄰近的佐敦渡船角「八文樓」一帶，租金有所下降。有物業顧問透露，目前區內商舖租金下調約四成，但陸續有人承租，吉舖數量由高峰期的10間減至3間。

記者日前走訪高鐵站一帶，雖然高鐵西九站因疫情仍然關閉停止服務，不過站內仍然燈火通明，有保安員、職員出入「開工」。港鐵年初亦曾經表示，即使西九站封站，其實每日清晨及深夜仍有安排列車，用作接載內地口岸區人員，往返香港西九龍站至深圳北和福田站。

不過受高鐵停運封站影響，西九龍站內的商戶及食肆同被牽連。連鎖食肆添好運在西九站內設有分店，老闆麥桂培表示，高鐵站分店的生意過往一直不俗，即使到每日下午3、4時仍需排隊，其生意額更佔所有門市總生意額逾兩成。

不過麥桂培坦言，未料到高鐵會封站至今，即使獲港鐵安排免租，但由於不欲解僱員工，目前暫將員工調派到其他分店工作，但涉及每月開支約50萬元。他又表示，撇除高鐵站分店停業外，其他分店生意受疫情影響，大約減少三成，「死撐啦，盈利就無架啦。」

車站停車場供的士長泊

受港府防疫措施限制，高鐵營運暫時恢復無期。在客運服務停頓下，車站目前最大用途，是為的士業提供泊車地點。受疫情影響，的士業生計急挫，不少司機「劈匙」未有租車，部分車主出現「晾車」情況。運輸署於2月中宣布，將高鐵站內的停車場，以月租300元價錢供的士長泊，總數提供480個泊位。根據業界提供的相片，西九站停車場內，現時仍泊滿多輛的士。

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香港的士小巴商總會理事長周國強表示，據其估計，現時高鐵停車場大約停泊了約260輛的士，不過亦有其他的士泊在其他由政府提供的停車場，現時「晾車率」大約為5%，已較3月高峰時的17%改善不少。他表示，疫情下車主減租，希望司機繼續承租，但始終部分車齡較高的的士較難出租；加上香港車位難求，泊在街邊又有抄牌風險，認為港府開放高鐵停車場的做法，可幫助的士車主。

渡船角商舖減租四成

高鐵通車前，為不少人帶來高鐵夢，一度令附近商舖出現加租潮。然而高鐵人流一直未如預期，「高鐵物業顧問」負責人林先生表示，在高鐵通車前，佐敦渡船角八文樓一帶，因業主看好高鐵帶來的效益，舖租一度上升，然而通車後發現，高鐵人流根本不會到該區，原打算主打內地人生意的藥房，在業主連番減租下，月租由3.5萬元減至2.3萬元，也無法經營。

林先生表示，疫情下，該區於2、3月時，一度湧現約10間「吉舖」，不過隨業主減價放租，店舖又有人接手承租，現時只餘下3間地舖仍然丟空。他舉例指，有原本月租4至5萬元的舖位，現時減至2.5至3萬元，按此計算，租金減幅約為四成。他又透露，曾爆發的士群組疫情的新發茶餐廳原舖位，據了解已有人頂手。

添記法式三文治於文苑街經營約30載，負責人許先生表示，高鐵通車從未有帶旺該區，「本身都有啲期望，但（旅客）都唔知呢邊係咩地方」。他續稱，當時部分舖位因高鐵通車加租，自己則有幸未被加租。

許先生表示，受疫情影響，生意減少約三分之一，限聚令更使人流大減。不過由於其店主要經營外賣，故仍可維持經營。他又指，附近有火鍋原本擴充至3個舖位，但現時縮減規模，只餘下一個舖位。