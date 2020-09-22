高鐵兩年｜停運加疫情夾擊　茶記高鐵夢瀕碎　老闆︰邊有運行

「接通2.5萬公里的中國高速鐵路網絡、直達44個內地站點、推動大灣區經濟、將香港連接至首都經濟圈和長三角區域」，廣深港高鐵香港段通車前，港府「利字當頭」大肆宣傳高鐵經濟效益，引來一批商家齊發高鐵夢。 港段高鐵通車兩年，高鐵好夢變成南柯一夢，客量長期不似預期，今年更受疫情影響停運，至今已停近8個月。熱潮旋即遇冷鋒，當年看好高鐵商機的商家損手，在高鐵西九站附近經營的茶記「高鐵星」老闆黎永佳直言「好怨恨政府啲數據！」，他質疑政府高鐵預測數據「灌水灌得好犀利」，不僅生意未如預期理想，現時疫情夾擊，晚市少於10名客人光顧，已成新常態。 黎形容，當初一廂情願以為有利可圖，舖位現慘成「乞兒仔」乏人問津，如疫情依舊，高鐵續停，估計或2、3個月後，要結業宣告高鐵夢碎，「高鐵曬太陽，邊有運行！」

運輸及房局局長陳帆曾言，若按50年計算，港段高鐵勢可為香港帶來2,700億元的整體經濟回報，而民間更可獲得無法量化的社會效益，促進香港與內地各大城市之間的經貿和人文交流。不過政府對高鐵的客流預算曾多次調整，2009年及2015年分別預測為日均客量達99,000萬及109,200萬人次，到2018年通車前夕，則下調至80,100人次。

看準高鐵商機，從事飲食業20多年，並曾於中港台三地居住的黎永佳，決定2018年初，在接近高鐵西九站的官涌廣東道開辦「高鐵星餐廳」。他憶述，開業前曾做市場調查，知道政府預算高鐵每日達8萬至10萬人次，認為有利可圖，「淨係百分之一（乘客）畀我做都發達」。

茶記老闆︰高鐵夢只係一廂情願

到正式通車，黎永佳即發現「唔對路」，質疑政府誇大了港段高鐵效益，「灌水灌得好犀利，好怨恨政府啲數據」。翻查資料，撇除高鐵站自今年1月30日起封閉，過去如常營運的17個月，日均客量只有約4.99萬人次，僅達政府預期的約六成。

除了高鐵客量不似預期，黎永佳亦指，高鐵站有出口接連接柯士甸站，大部分旅客經港鐵流到其他地區，其地舖所在的官涌一帶未受惠，自嘲該處有如「乞兒仔」乏人問津，之前的估算只是「一廂情願」，承認「當初無計到好細嘅數」。

高鐵星餐廳的招牌，只餘下高鐵標誌，及「高鐵」二字亮燈。（黃偉倫攝）

晚市食客不足10人 難抵抗疫情新常態

訪問大約下午5時半開始，店內除了記者，就只有一名客人、一位廚師，以及身兼侍應、收銀員的老闆黎永佳。黎坦言，疫情令生意一落千丈，形容餐廳生不逢時，整個下午茶時段，就只有該名客人光顧，「兩個字形容，淒涼！」他續稱，過往「10蚊生意有5蚊係來自遊客」，加上有高鐵站職員光顧，當時尚有生存空間，但自去年社會運動，旅客減少生意已受影響；到疫情爆發，更面對晚市少於10名客人的新常態。黎表示，店舖位處老人區，單靠街坊幫襯無法起死回生，「唔使交租都死」。

發財夢成泡影，黎永佳承認當初未曾預料，「好似賭徒咁，都係覺得贏錢先去賭。無後悔藥食，走唔返轉頭」。如非業主願意減租，以及政府提供資助，茶記可能已經結業。惟疫情若持續，高鐵無法恢復營運，黎坦言，2、3個月後亦難逃結業命運。

記者在茶記逗留到晚上約7時，本應為食肆黃金時段，但店內依舊無客人。黎永佳與廚師坐在店內，望着空空如也的舖面，無奈道：「唔影相啦，做生意做到咁好醜怪」。對於政府是否需提供更多資助，他表示「求政府幫好無尊嚴」。

記者離開餐廳，門外高鐵星餐廳的發光招牌，只餘下高鐵圖案及「高鐵」兩字仍有著燈，招牌上「星餐廳」三字，則已暗淡無光。黎永佳與廚師二人坐在店內，只好聊天看電視打發時間，等待客人，也等待着未知的未來。