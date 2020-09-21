九巴觀塘道、鯉魚門道一帶64個巴士站　增設月台編號助轉乘

觀塘道和鯉魚門道沿途共超過50條巴士路線，九巴陸續為觀塘道和即將啟用的將軍澳隧道轉車站等64個巴士站，增設候車月台編號，讓乘客容易掌握巴士路線和巴士站位置，九巴手機應用程式會在相關巴士站顯示月台編號，車廂廣播亦會提示乘客在不同月台前往各區。

九巴為巴士站增設月台編號，沿觀塘道巴士站的月台編號為A至F，而鯉魚門道的編號則是Q至V，編號沿東西行方向順序編配。（九巴提供）

觀塘道和鯉魚門道沿途共超過50條巴士路線，九巴陸續為觀塘道和即將啟用的將軍澳隧道轉車站等64個巴士站，增設候車月台編號，讓乘客容易掌握巴士路線和巴士站位置。

沿觀塘道巴士站的月台編號為A至F，而鯉魚門道的編號則是Q至V，編號沿東西行方向順序編配。例如月台A1牛頭角站，即觀塘道西行往九龍其他地區和新界方向的第一個巴士站。將會啟用的將軍澳隧道轉車站，往將軍澳方向的巴士站亦會編上P1至P3月台編號。

九巴為巴士站增設月台編號，沿觀塘道巴士站的月台編號為A至F，而鯉魚門道的編號則是Q至V，編號沿東西行方向順序編配。（九巴提供）

九巴手機應用程式App1933會在相關巴士站顯示月台編號，車廂亦會廣播有關月台編號的訊息，提示乘客在不同月台前往各區。

九巴期望增設月台編號可便利乘客享用轉乘優惠，特別是將軍澳隧道轉車站啟用後，乘客可於將軍澳隧道轉車站、觀塘道及鯉魚門道的各巴士站轉乘巴士。