復課｜港鐵周三起加密上下課時段列車班次　九巴將恢復校區巴士線

本港新冠肺炎疫情緩和，全港中小學、幼稚園本周三（23日）起分階段復課。港鐵公布，會於23日起加密學生上學及放學時段的列車班次，9條鐵路線平日早上7時15分前，班次會由現時3.1至9分鐘一班，加密到2.7至8分鐘一班；至於中午12小時至下午2時的放學時段，相關路線班次則由3.6至10分鐘一班，加密到3.4至8.5分鐘一班。九巴早前亦宣布，今日（21日）起大部份路線服務恢復正常，至於復課當天，將會恢復學校區巴士線服務。

港鐵於本周三起加強學生上下課時段服務班次。（資料圖片/羅國輝攝）

港鐵表示，為配合全港學校分階段復課，將由本周三（23日）起加密早上及中午，學生上學及放學時段，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的列車班次，方便學生出行。

23日起，平日早上6時18分至7時15分，即早上繁忙時段前，涉事鐵路線班次會由現時3.1至9分鐘一班，加密到2.7至8分鐘一班；至於中午12時至下午2時的時段，班次則由3.6至10分鐘一班，加密到3.4至8.5分鐘一班。

輕鐵會按客量需要調派雙卡列車行駛

港鐵發言人又指，在復課期間，將一直密切留意各鐵路線的營運情況及乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。至於輕鐵各路綫服務，會因應實際客量需要，調派雙卡輕鐵行走。

港鐵稱，早前經審慎考慮疫情及乘客需求後，決定於10月1日中秋節當天，不提供通宵列車服務，只維持正常服務時間，但有需要時會加派列車。

港鐵9月23日起，將加密學生上學及放學時段的列車班次服務。（港鐵資料）

九巴將於本周三回復學校區巴士路線的服務。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於九巴早前指出，經運輸署批准，由今日（21日）起，除5R、B1、N73、W2、W3及個別學校區巴士路線外，所有巴士服務將恢復正常。九巴會繼續密切留意實際營運情況及客量，適時作出車務調配以應付乘客需求變化。至於本周三起，九巴會因應教育局安排，恢復學校區巴士路線服務。

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