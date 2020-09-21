確診大廈食肆｜天水圍感染源頭未明菲傭曾到頌富、天秀及天一商城

衞生署今日（21日）公布增6宗新型肺炎確診個案，兩宗屬本地個案，四宗由外地輸入。其中一宗源頭未明的本地個案，患者是一名60歲、住在天水圍天晴邨的菲傭。衞生防護中心晚上公布其行蹤，她除了曾到T Town（前稱頌富商場）及天秀墟外，亦到過天一商城。 輸入個案方面，有兩人均於檢疫期間第二次化驗樣本時對病毒呈陽性，中心公布他們分別入住「頤庭酒店銅鑼灣」及「華麗銅鑼灣酒店」。

另一本地個案居友愛邨愛曦樓

新增的兩宗本地個案，其中第5035號患者、住天水圍天晴邨晴海樓60歲菲傭無病徵，屬源頭不明個案。她報稱於9月16日（上周三）到天秀墟剪髮，每周會到頌富商場內的街市T Market買菜。衞生防護中心資料顯示，她亦報稱到過區內的天一商城。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，外傭報稱周末於馬田壆居住，惟確實地址仍在追查中，故患者行蹤名單未見此更新。

另一宗本地個案是第5038號、45歲男患者，他與之前個案有關連，報稱住於屯門友愛邨愛曦樓。早前確診的第5002號個案、79歲女患者亦報住同幢大廈，未知兩人是否密切接觸者。

此外，荃灣區的「嘉民國際訊通中心」增一患者到訪，其個案編號是第5008號，住屯門富泰邨仁泰樓，該大廈累計兩人曾到訪。

兩輸入個案住銅鑼灣區酒店期間確診

輸入個案方面，第5037號個案患者從多哥經埃塞俄比亞，於9月10日抵港，入住銅鑼灣水星街「頤庭酒店銅鑼灣」強制檢疫；而第5039號個案患者是菲律賓返港外傭，於9月10日乘CX906抵港，於鵝頸橋「華麗銅鑼灣酒店」隔離。兩人均在住酒店期間，採集第二個樣本化驗後呈陽性確診。

▼過去14日確診患者住所及到過地方▼

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▼9月18日起重開處所及放寬措施▼