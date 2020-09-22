復課｜多間幼稚園擬借「託管」恢復全日面授　教育局促跟指引

全港中小學及幼稚園於本周三（23日）起分年級恢復半日面授課堂，不過《香港01》發現，有數間幼稚園將會或疑似重開全日面授課堂。有消息人士表示，位於麗港城的朗思國際幼稚園，擬本周三起上午至下午均會進行教學活動，並安排學生在校內「翻熱飯盒」午膳，形同全日班面授課堂。校方接受查詢時解釋10月起只是提供「託管服務」，否認回復全日面授班。消息指，學校接到記者查詢後，以附近屋苑曾有確診個案為由，通知家長暫緩部份級別於周三起恢復面授課程的安排。 教育局表示，已聯絡相關學校，並提醒須按復課指引安排面授課堂。 有幼稚園校長認為，目前教育局並無嚴格抽查學校，又無列明違反指引的懲罰等，不排除有學校藉「託兒」走灰色地帶，開辦全日班課程，認為情況並不理想，「有一個學生感染都可以爆發疫情。」

▼復課指引▼

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麗港城朗思全日班下午安排「project班」 校方供膳食​

幼稚園K3學童最快本周三可回校上課，K2及K1則於本月29日復課；課堂須以半日制形式進行，以免幼兒需脫下口罩午膳，減低感染風險。

根據教育局復課指引，幼稚園不應在進行課堂以外的另一個半天，安排全校學習或其他活動，避免大量學生一整天在學校活動。但需繼續保持校舍開放，照顧個別因家中乏人照顧而回校的幼兒；家長應為子女準備茶點及午餐帶回學校，並自備餐具。

《香港01》接獲校內人士及家長消息，位於麗港城的朗思國際幼稚園周三(23日)起，會安排一直繳付全日班學費的K2及K3學童，全日在校內進行面授課程，時間由上午9時至中午12時、下午1時15分至4時15分，並會收取膳食費，協助學童在校內「翻熱飯盒」午膳，由校方提供膳食，家長為子女自備餐具。

僅報讀全日班學童可下午留校「暫託」

消息續指，學校已安排「留位」轉讀全日班的學生，於10月1日起上全日面授課程。記者於上周五（18日）曾以家長身份查詢插班安排，校方職員稱10月可恢復全日班面授課堂，下午會安排中文或英文「project班」的互動教學。職員又指，「暫託服務」僅限全日班，半日班於下午不獲安排「暫託」，原因是學校「容額有限」。根據學校最新收費證明書，半日班學費為每月4,030元至6,300元，全日班學費為每月10,230元，膳食費為每月785元。

不過，記者冋校方查詢後，消息人士透露該校於周二(22日)即通知部份家長，因附近屋苑有確診個案，故暫緩部級班別學童回校上課安排，又向已留位轉讀全日班的家長指，10月仍會以半日班為先，「等待情況穩定再決定」，一改早前的安排。翻查資料，衞生防護中心於9月12日公布，有一名確診的61歲女子曾於在麗港城22座負責清潔。

校長：安排活動因擔心受「託管」小朋友怕悶

校方其後以書面回覆，否認擬月內恢復全日面授課程，只稱10月1日起「上午恢復全面授課」，下午提供「託管服務」，供家中缺乏照顧的幼兒「返全日」。校方稱，有少量學生申請全日班，但因疫情未恢復全面授課，仍未能確定相關人數。

《香港01》以家長身份，致電抽查九間幼稚園全日班插班安排，有三間均稱計劃月底至下月起開辦全日班面授課程，下午會提供語文班或興趣班，包括朗思國際幼稚園美孚分校、位於尖沙咀梳士巴利道的港青基信國際幼稚園及宏廣國際幼稚園（見表）。

位於尖沙咀梳士巴利道的港青基信國際幼稚園校長陳何惠敏以電話回覆稱，學校周三起恢復面授，下午會開放校舍「託管」全日班學生，承認「託管服務」下午會安排活動，如西班牙語班、跳舞班，但指小朋友怕悶，「好難叫佢哋坐足三個鐘」，認為活動安排並無問題，亦有知會教育局分區主任並獲批准。

記者曾以家長身份向朗思國際學校美孚分校查詢全日班插班安排，校方職員曾指月內恢復全日班面授，不過當以記者身份查詢，校方則作出否認。（盧翊銘攝）

教協：託管僅照顧學生 不可安排教學活動 教協理事、幼稚園校長關淑玲表示，按教育局復課指引，不論是中小學或幼稚園，復課後不會開班全日制課堂，故幼稚園不會開辦全日班；但學校可開放校舍照顧有需要的學生，校方不可提供膳食，由家長自備，學費則由校方釐定。 關淑玲指，由於下午屬託管「照顧」的性質，校方不能夠提供教學課程及活動，僅能純粹讓學生留在學校，例如做功課或午睡等，「否則變咗返全日，對其他學生都唔公平。」 關淑玲亦指，據她了解業界基本上遵守教育局指引，但教育局無嚴格抽查學校、列明違反指引的懲罰等，不排除有個別學校藉「託兒」走灰色地帶，開辦全日班課程，認為情況並不理想，「有一個學生感染都可以爆發疫情」，認為學校應自律及有公德心，按局方指引循序漸進恢復課面授。

教協理事、幼稚園校園關淑玲表示，按教育局復課指引，不論是中小學或幼稚園，復課後不會開班全日制課堂，故幼稚園不會開辦全日班。（資料圖片）

教育局：已提醒學校必須依照指引

教育局回覆查詢，稱得悉有關事件後已即時聯絡相關學校。發言人稱，據了解，學校在復課後會按教育局規定，只提供半日面授課堂，全日班學生亦只會安排半日面授課堂，不過學校仍會保持校舍全日開放，以照顧個別因家中乏人照顧而回校的學生。

局方指，已提醒學校必須依照本局於上月底發給全港學校有關分階段恢復面授的相關安排，並採取適當的預防措施。局方續指，亦要求校方向家長清晰交代有關安排，並會繼續與學校聯絡及留意學校的復課安排。