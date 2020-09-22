養和放射科醫生漏報病人腹部有拳頭大紗布　醫委會裁定專業失當

養和醫院放射科醫生李建華涉嫌在2016年，為一名曾患腹膜炎、接受橫結腸造口手術的病人進行X光檢查，當中12張照片顯示病人的上腹部有異物，但李當時並無匯報。後來瑪麗醫院醫生發現，該病人腹部有拳頭大小的手術紗布。 醫務委員會今（21日）早召開紀律聆訊，裁定被告李建華專業失當，判處除牌兩個月，緩刑18個月。

李建華合共拍了20張X光照片，當中12張顯示到病人的上腹部有蝴蝶結狀的異物，但他並無在報告中提及。（高仲明攝）

案情指，病人沈先生於2015年患腹膜炎，10月在養和醫院接受了橫結腸造口手術。惟術後他的腹痛一直未有消除，被診斷上腹內側至結腸造口出現硬化及膿腫。

事隔9個月，病人仍然感到腹痛。他於2016年7月到明愛醫院接受電腦掃描檢查，發現空腸阻塞，以及上腹有異物。

養和醫院接報後，被控醫生李建華於7月底為病人進行X光檢查。期間他合共拍了20張照片，當中12張顯示到病人的上腹部有蝴蝶結狀的異物，但他並無在報告中提及。四天後，病人向另一醫生求診，被緊急轉介到瑪麗醫院，並在兩天後再接受X光檢查及緊急手術。醫生發現病人的腹部有拳頭大小的手術紗布，並侵蝕了部份小腸，需要切除。

. 醫委會裁定李建華醫生專業失當，判處除牌兩個月，緩刑18個月。（高仲明攝）

被告承認漏報X光檢查顯示病人體內有異物，醫委會裁定被告一項專業失當成立。辯方律師求情指，被告在醫療界服務多年，亦曾在醫院管理局工作14 年，經驗豐富。辯方表示，被告已向受影病人道歉，又稱被告已汲取沉重教訓，事發後已改善報告檢查流程。律師呈上六封來自其他醫生的求情信，指被告是專業、勤勞及可靠的醫生，與病人和同事的關係亦很好。

醫委會研訊小組主席劉允怡表示，事件的性質嚴重，但考慮到李建華認罪、有悔意，且事後有努力改進，判處除牌兩個月，緩刑18個月。