IT界種票風雲｜有團體選舉前會員突激增逾千　團體解釋因減了會費

的士司機從業員總會的總幹事與成員等3人，涉在2016年立法會功能組別選舉中安排「買票」案今（22日）續審，助理選舉事務主任作供時承認，選舉事務處是不會干預團體招收會員的方法，惟當年的選舉中亦發現該組別下的一個工程師學會員突激增逾千成會，故曾致電查問，惟會方解釋或因減會費，所以入會人數增加。

助理選舉事務主任劉淑芹供稱，涉及本案的資訊科技界，共有超過20個合資格資訊科技界團體，其會員可成為資訊科技界選民，而選舉事務處是不會干預團體招收會員的方法。

其中一個名為電機暨電子工程師學會（IEEE）的資訊科技團體，在2016年的立法會選舉中，其會員人數突增加逾千人，劉稱她有就此事致電該會查詢，該會的相關人員廖日榮向她解釋，或因會方在2016年4月減會費，所以令入會人數增加。

三名被告：李林昌（47歲，的總總幹事）、陳俊成（60歲，的總會員）及陳俊成的女兒陳曉彤（31歲）。控罪指，他們涉於2016年4月27日至9月4日，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和陳曉彤的男友，提供每人1000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。第二、三被告另被控接受1000元作為他們投票予某候選人的誘因，涉嫌舞弊。

案件編號：ESCC 2067/2019