的士保費每年高達9萬元　業界促當局資助的士裝設防撞系統減意外

本港爆發新冠肺炎，嚴重打擊的士行業生計。的士業議會今日（22日）指，的士保費近年飆升，部分車輛每年保費索價達9萬元。本港現時僅得4至8間保險公司願意承辦的士車保，業界促請保險業監管局，放寬承辦的士保險門檻，引入競爭降低保費；並促政府資助業界安裝防撞系統，減少意外及索償。

有的士業界稱近年保費急增致經營困難，促請政府提供資助，在的士裝設防撞系統以減低保費。（業界提供）

的士業議會主席熊永達指，近年的士保費增加情況「令人吃驚」，部分的士每年保費更高達9萬元。即使的士通過運輸署的驗車，最終仍礙於車齡過高、保費太高昂等原因，致車主未能成功購買保險，形容越來越多的士變成「死車」。



香港進出口汽車商會會長兼國際專業保險諮詢協會會長羅少雄亦指，本港有80多家保險公司，惟坊間僅有4至8家保險公司，願意承包的士保險。他認為保險業監管局可以放寬相關門檻，讓更多保險公司能夠辦理的士保險，令各大車行能夠以較低價錢購買相關保險。

羅少雄續指，現時私家車相較的士意外率較高，惟因的士分兩更運作，幾乎全日行駛，致保費高昂。保險公司亦不論意外成因，倘須索償便會以「天價」徵收附加費。他建議，實施駕駛者責任制，在指定司機駕駛指定車輛情況下，可調低保費。

航運交通界議員易志明表示，的士業界於疫情下，乘客量大跌四至六成，且過往兩年保費不斷上升致經營困難。加上，保險公司會基於不同原因拒保，促請政府資助業界安裝防撞系統，減少意外發生，令保費下降。他又促當局打擊包攬訴訟，以及研究駕駛者責任制，由的士司機直接購買保險，以減輕保費。