全民檢測｜醫管局普通科診所擴大派檢測樣本包　周五起增至31間

醫管局普通科門診診所會在指定時段內派發樣本收集包，並收集深喉唾液樣本，讓市民進行新冠肺炎病毒檢測。醫管局表示，由周五（18日）起，派發樣本收集包的診所將會由目前的22間，增加至31間。 醫管局又指，由7月27日起，普通科門診診所共派發約5萬份樣本包，進行檢測的樣本超過3.2萬個，其中64個樣本呈陽性反應。

由周五（18日）起，派發樣本收集包的普通科門診診所將會由目前的22間，增加至31間。（資料圖片／陳家怡攝）

研再增派發樣本包診所

醫管局發言人表示，會分階段增加派發樣本收集包的地點，由本周五起，派發樣本收集包的診所將會由目前的22間，增加至31間。若作情況暢順，會進一步增加派發樣本收集包的普通科門診診所。

普通科門診診所樣本收集包派發點及樣本收集點：

只限早上7時半至8時半派發 派完即止​

發言人指，除了公眾假期，31間診所將於周一至五、早上7時半至8時半期間，在診所門外指定地點派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引。每位市民限取一包，派完即止。

市民須在3個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，於周一至六（公眾假期除外）早上10時至11時，交回31間門診診所門外的指定地點。

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+ 10 + 10 + 10

3天內無通知 表示結果陰性

醫管局又指，若化驗樣本呈陽性反應，有關結果會根據既定機制呈報衞生防護中心作覆檢核實，並通知有關市民盡快安排入住公立醫院接受隔離。若市民在遞交樣本後3個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。