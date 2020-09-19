復課│家長有感網上「學唔到嘢」　冀為K2至初小生申請重讀

受疫情影響，即使踏入9月傳統新學年，校園環境仍未回復正常，下周三（23日）終正式分階段復課。經大半年不能返回校園，有部份幼稚園及初小學生家長認為網課「學唔到嘢」，紛紛向學校提出留班重讀要求。 小一自行收生階段下周一（21日）正式開始，未「返學」要先交表，有家長希望K3「細B」重讀，不參加小一入學派位；亦有家長熟知小一收生程序早於K3開展，希望K2子女重讀。 有校長指，學習進度非個別兒童情況，屬全港情況，認為家長不應輕言為子女安排留班；而且留班會令學生自信心相對較低，不利成長。

新學年開始不久，即有不少家長向學校提出希望子女留級一年，以補充網課的不足。

賴子文指，現時全港學生均面對同樣問題，惟網上學習的效能不低，學生亦能吸取知識，甚至比疫情前的學習效能更高。（資料圖片/羅君豪攝）

因網課情況家長提出冀留班一年 校長：網課學習效能更高

位於屯門的圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文透露，近日曾有1至2名家長反映擔心疫情期間「學唔到嘢」，希望留班一年，但強調並非主流現象。

賴子文向家長解釋，現時全港學生均面對同樣問題，而網上學習的效能不低，學生亦能吸取知識，甚至比疫情前的學習效能更高。最終，該些家長接受賴的建議，會視乎面授課恢復後的情況再作打算。

▼復課指引▼

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小學校長：學業成績不會因為留班而突飛猛進



學校屬葵青區，香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，於今年暑假前曾有家長詢問留班的可行性，但吳表示，留班的實際作用不大，過往教學經驗顯示，留班學生的自信心相對較低，不利成長，而且學業成績不會因為留班而突飛猛進，因此學校不鼓勵留班。經過陳述利弊後，家長最後接受吳的建議，今年該校亦沒有學生留班。

吳永雄指，若下學年有大批K2學生留班，意味K3學生人數會減少，從而影響部分學校小一招生情況。（黃舒慧攝）

若大批K２生留班或影響招生

然而，幼稚園情況或有不同，吳永雄說，聽聞部分幼稚園K2家長希望於下學年不升讀K3，即重讀一年K2。吳解釋，由於K3學生與小六學生一樣，已開始升學派位程序，除非特殊情況，否則不設留班，該批K2家長或考慮這方面因素，故選擇K2留班。

吳永雄指，其學校屬「大班」小學，收生一向穩定，但若下學年有大批K2學生留班，意味K3學生人數會減少，或影響部分學校小一招生情況；他以所屬的葵青區校網為例，部分較弱勢的「小班」小學可能會面對收生壓力。

香港靈糧堂幼稚園總校長曾建樂(左)表示，有個別、俗稱「細B」的家長，有意安排子女下學年重讀K3。(資料圖片/黃舒慧攝)

幼稚園：有家長有意安排子女重讀K3 料下周一不交表

香港靈糧堂幼稚園總校長曾建樂則表示，估計只有個別、俗稱「細B」的家長，有意安排子女下學年重讀K3，預計下周不會申請小一入學統籌辦法，「大約1、2個細B」。

她解釋，全港小朋友在疫情下皆停課多月，「不是個別小朋友，而是全港都面對同一情況，非個別學生進度問題」，故大多家長認為一起升班也不會有大問題；此外，政府提供的幼稚園教育計劃只限一次性、有限3年，若學童留級，家長將不再獲得政府資助，每月須繳付幾千元學費。

教育局：家長因個人考慮安排子女讀幼稚園逾3年 須付全額學費

教育局回應指，在幼稚園教育計劃下，「幼稚園入學註冊證」的有效期一般為3年，若個別家長因個人考慮，例如：學童個別情況、家庭因素、轉校等，安排子女重讀某一級别而延長幼稚園教育超過3年，家長一般須支付未扣減計劃資助前的全額學費。

如學童有特殊需要，家長可提供註冊醫生或專業人士（如兒科專科醫生、精神科醫生、教育心理學家、臨床心理學家等）簽發的評估報告，證明學童就讀的幼稚園年期需較一般的三年為長，申請延長「註冊證」的有效期。

(教育局文件截圖)

若非適齡兒童參加派位 將失去「適齡的兒童」分數

教育局重申，按現行的小一入學統籌辦法，如申請兒童於翌年9月入學時年滿5歲8個月、爲本港居民、尚未入讀小學及從未獲派小一學位，他們便可參加應屆的小一派位，包括自行分配學位及統一派位，入讀官立或資助小學。惟家長須留意，自行分配學位階段的「計分辦法準則」下，申請兒童在翌年9月入學時須屬於5歲8個月至7歲，才可獲得「適齡的兒童」的分數。