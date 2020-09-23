抗疫基金｜機場員工未能直接受惠　工會促派發一萬元援助

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因應新冠肺炎疫情影響，政府早前公布第三輪防疫基金，包括動用約45億元資助受影響人士支援23個受影響行業，包括飲食業，旅遊業，航空及運輸業等。

香港民用航空事業職工總會今日（23日）於政府總部外請願，要求向機場員工發放1萬元。工會主席李永富稱，估計國泰最快於下月公布裁員計劃，未知其他公司會否跟隨，促政府盡快推措施直接支援員工。

香港民用航空事業職工總會今日（23日）於政府總部外請願，要求向機場員工發放1萬元。（張嘉敏攝）

香港民用航空事業職工總會多個屬會共同到政府總部請願，指政府共三輪基金只惠及企業僱主，根據工會於6月份進行的調查，機場員工受疫情影響收入，部分人收入跌一半，有人更要停薪留職。他們於7月份曾收集1.3萬名機場員工簽名，要求政府向機場員工發放1萬元補助。

工會要求政府推出有效措施協助業界僱員，向員工提供直接支援，避免人才流失，令機場能夠保持營運暢順。

民航工會主席李永富稱，早前曾約見政務司司長張建宗提出相關建議，對方表示了解機場員工苦況，但政府卻未有直接協助員工。李稱，估計國泰於10月公布裁員計劃，屆時員工將面對裁員及減薪「雙重打擊」，而現時未敢肯定其他公司會否跟隨國泰裁員，擔時到時影響會更大。

李又稱，過去兩輪基金集中支援企業，但企業卻依舊要求員工放無薪假。立法會議員陸頌雄稱，政府早前宣布的第三輪防疫基金，對機場員工苦況置若罔聞，建議政府將首兩輪基金剩餘款項直接支援機場員工，並透過機管局發放。

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