抗疫基金3.0｜民主黨流水式請願　促再全民派一萬、設失業援助金

涉款240億元的第三輪抗疫基金上周公布，惟多個行業稱未能受惠，又批評金額「縮水」。民主黨各區黨團今日（20日）每4人一組、分11輪在政府總部外「流水式請願」。 民主黨主席胡志偉指，抗疫基金遺留多個行業和中小微企，該黨要求政府馬上向全港市民派發一萬元現金，讓港人能夠掌握更多資源，解決和面對個別的困難。

倡向屋苑提供「消毒補貼」

流水式請願於上午11時展開，請願開始前五分鐘，兩輛警車到場，近十名警員「落地」，觀察整個請願過程。

各區黨團輪候就他們關注的議題，並向政府代表提交請願信。觀塘區議員葉梓傑指出，該黨早前進行民調，逾五成受訪的失業人士失業超過六個月，該黨要求政府設失業援助金，每月9000元、為期六個月，為失業解困。

九龍城區議員黎廣偉表示，過去一些私人大廈和屋苑在出現確診個案時，法團均需自費為大廈深層消毒，消毒一次至少耗費一千元，其間政府相關部門更出現誤報疫情的情況，令法團誤花金錢消毒，他要求政府向這些大廈和屋苑提供消費的補貼。

油尖旺區議員曾自鳴表示，第三波疫情爆發期間，公營街巿多次出現疫情，政府相關部門當時多次呼籲市民盡量少到街市，不少街市商戶遇上經營困難，他要求政府為公營街市商戶免租半年。他提到，有些商舖未能申請抗疫基金，其中有燒臘店東主向他反映，該店舖既無法申請飲食業津貼，也無法申請零售業的津貼。

▼抗疫基金3.0支援措施一覽▼

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胡志偉：抗疫基金將投反對票

葵青區議員韓俊賢要求政府解民所困，再向全民市民派發一萬元，他指立法會復會後，「明日大嶼」前期研究撥款即將「上馬」，批評「完全係燒錢」，要求政府煞停計劃，將金錢用作直接支援市民渡過困境。

胡志偉要求政府馬上向全港市民派發一萬元現金，讓港人掌握更多資源，解決各自困難，又要求政府設立失業援助金，指政府既然在保企業計劃中，能夠信納僱主申報的資料，反問為何政府不能信任市民在申請失業援助金時，能夠實事求是地填報資料。

胡志偉表明，該黨將會在財委會就抗疫基金投下反對票。