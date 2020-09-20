抗疫基金｜邱騰華稱旅遊業近一年無生意　冀捱過「最嚴寒的冬天」

政府早前推出第三輪防疫抗疫措施，涉及240億元，當中有約45億元會支援23個受疫情重創行業，而持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，意味大型旅行社可獲比前兩輪更多資助。 商務及經濟發展局局長邱騰華在電視節目《講清講楚》指出，在眾多行業中，旅遊業影響最深，在防疫基金中，合共已三次協助他們。他又指，今次諮詢業界時，他們都認為按照比例發放資助，會使整個行業更易捱過困境。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

邱騰華指，遊客數字接近零，形容在眾多行業中，旅遊業影響最深，「所以對於行業來說，我想社會上亦有較清楚的共識，能夠盡量幫的時候，我們會盡力去做。」

邱騰華又指，對於旅遊業界的幫助，不可單看每一次的援助，在防疫基金中，合共已三次協助他們。他說，在首次的防疫基金中，不論旅行社的規模大小，每間合資格的旅行代理商可獲八萬元資助。

邱說，旅遊業至今已有近一年時間「無生意」，故擔心整個行業會有廣泛的倒閉潮。他指出，在諮詢業界時，他們都認為按照比例發放資助，會使整個行業更易捱過困境。邱表示，即使三次抗疫基金都有調整，但目的是想行業捱過「最嚴寒的冬天」。

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