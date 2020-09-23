藥房東主發售CSi口罩並稱在廣州製造　認違商品說明條例罰2000元

有灣仔藥房年初發售懲教署生產的CSi口罩，海關派員「放蛇」調查時，店東稱口罩在廣州生產，惟經調查後證實是羅湖懲教所製造。藥房東主因而被控違反《商品說明條例》，他今在東區法院認罪，並稱因一時疏忽犯案，裁判官指涉案口罩不多，亦屬真口罩，判被告罰款2千元。

被告白國機（42歲）承認一項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，指他於今年1月31日在灣仔菲林明道26號，東惠商業大廈地下的金烽參茸藥行內，供應兩包應用虛假商品說明的「廣州生產」CSi口罩。

控方案情指，案發當天海關派員到該藥房，以60元購入10個CSi口罩，該些口罩右上角均印有CSi字樣。被告出售口罩時稱，該些口罩是香港政府在廣州生產。惟海關追查下，發現該些口罩是在香港生產，懲教主任亦證實該些口罩是在羅湖懲教製造的。海關同日再到涉案藥房調查，並撿取兩個印有CSi字樣的空盒。被告警誡下稱，他於去年12月接手經營涉案藥房，強調上手東主對口罩事不知情，亦無參與其中。

被告求情時稱因一時疏忽才犯案，承諾同類事件不會再發生。

裁判官考慮被告認罪，涉案口罩數量不多，亦是真口罩只判他罰款2千元，並提醒被告以後要小心及弄清楚貨品產地來源。

案件編號：ESCC2006/20