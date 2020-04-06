郭家麒質疑隱瞞CSI口罩流出　劉怡翔：要soundbite定想我答問題？

立法會今天（6日）起一連4日召開特別財務委員會，財經事務及庫務局局長劉怡翔早上出席會議，接受議員質詢。會上多名議員關注政府各部門採購口罩的數目和涉及金額，其中毛孟靜問及局方為何不願公開資料，劉怡翔回應指，各部門部分口罩來自懲教署，亦有部門直接採購，但公開口罩數目會影響政府議價能力。劉怡翔又指，政府過往採購口罩較為昂貴，認為廠商看到政府有壓力，故局方需謹慎處理。 另外，公民黨郭家麒要求政府交代過去數個月政府口罩的去向，質疑政府隱瞞CSI口罩流出市面，劉怡翔則指「議員唔知你想要soundbite定想我答問題？」此話隨即引起郭家麒不滿。

面對質疑，劉怡翔反問議員「要soundbite定想我答問題？」（張浩維攝）

郭家麒在會上稱，「大家都知通街都有口罩賣，廣東省有CSI口罩賣，離晒大譜」，要求局方交代過去數個月政府口罩去向，又稱「你係咪醜得滯見到通街賣口罩，唔想話畀人知呀？」劉怡翔即回應指，「議員唔知你想要soundbite定想我答問題呢？」郭家麒指對方揣測其動機，要求對方收回言論，又強調申訴專員同樣關注政府口罩的去向，但局方一直不願正式回應。

立法會議員朱凱廸其後指，局方不願回應政府採購口罩予哪些部門，主要是不想警務處尷尬。劉怡翔其後反駁有關說法，強調只屬議員揣測；民主黨鄺俊宇稱，政府不願公開口罩庫存和涉及金額，但根據行管會回覆議員時稱，每個口罩約4.6元一個，問及局方價錢是否合理。劉怡翔回應稱，需要視乎市場狀況，不是單一看合理與否。

鄺俊宇強調，政府現時是用公帑採購口罩，追問局方何時會披露相關資料。劉怡翔稱，疫情過後政府會公開相關數目。鄺俊宇回應指「疫情過後蚊都瞓啦」，再問對方「覺唔覺得畀人搵老襯」？劉怡翔稱，4.6元一個口罩，即一盒不用250元，強調「坊間更貴都有」，不覺得這樣是愚蠢。