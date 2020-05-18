懲教署增赤柱及東頭CSi口罩工廠　署長胡英明：目標月產400萬個

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球爆發，本港今年初陷入「口罩荒」，懲教署的懲教署工業組（Correctional Service Industries）作為當時唯一本地生產口罩懲教院所，其生產的「CSi口罩」去向頓成焦點，申訴專員公署更於3月時宣布，會主動調查「CSi口罩」生產、分發及點存安排，源頭堵截漏洞。 懲教署署長胡英明接受《香港01》訪問時，形容口罩問題儼如「核彈」，一觸即爆，在囚友、現役職員及退休人員合力下，口罩產量由年初每月110萬個提升至現時400萬個。他透露赤柱監獄及東頭懲教所正增建口罩工場，相信未來可以穩定產量之餘，更能替醫護生產其他防疫裝備。 對於「CSi口罩」風波，胡坦言口罩分發牽涉不同政府部門，強調懲教署只是負責生產，明言「我哋從不積貨」。

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一批懲教署休班及退休人員在羅湖懲教所擔任義工，協助口罩生產。（懲教署提供圖片）

回顧過去多月趕製口罩，懲教署署長胡英明受訪時表示，1月初得悉內地有類似「沙士」疫情，令他回想2003年駐守赤柱監獄時，口罩、消毒物品及防疫裝備短缺，因此他即着手穩定和提升口罩生產，「不過並非一帆風順，多國禁運下全球都搶原材料同機械，好感恩香港好多有心人，幫手搜羅物資。」

懲教署增赤柱及東頭CSi口罩工廠。（資料圖片）

計劃生產保護衣、面罩和頭套

羅湖懲教所作為本港當時唯一口罩工場，3條生產線每月可生產110萬個口罩，但胡英明坦言，即使鼓勵女囚友開OT亦只能增至132萬個。有見及此，工場在農曆新年後分三更24小時制趕工，惟女囚友大多不願意「開夜車」，胡遂組織懲教義工團加入生產，至今有約2,500人參加，產量提升至每月400萬個，過去曾向前線清潔工派發70萬個；工場本月初亦開始生產學童口罩，已向教育局供應，盼每月可以提供118萬個。

雖然口罩生產已趨於穩定，但胡認為長遠不能依賴義工，因此正於赤柱監獄及東頭懲教所增建口罩工場，讓兩個院所的男囚友都投入生產，相信5條生產線同時運作，產量可以再有突破。胡又表示，由於香港缺乏防疫保護裝備，亦已向政府建議，屆時可以生產保護衣、面罩和頭套，以穩定本港保護裝備供應。

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口罩流出市面被炒賣 義工​問點解變成咁？​

解決口罩生產問題，隨之而來又是另一個挑戰，本港今年初陷入「口罩荒」，外界質疑有「CSi口罩」流出市面炒賣圖利，輿論矛頭更一度直指懲教署，申訴署今年3月宣布會主動調查「CSi口罩」分發安排，冀源頭堵截漏洞。

「義工群組知道後已經好有情緒，大家一心一意想幫香港，但點解變成咁？」胡憶述當日到工場安慰義工期間，大家內心打擊很大，甚至有女義工哭了起來，他擔心若然生產線失去軍心，恐影響生產，因此向義工承諾「要查就查我，唔好搞我啲義工，我會親自去回應」。他又強調說 :「呢件事係涉及好多政府部門，但我可以簡單咁講，我哋有幾多order就做幾多，然後送貨，懲教署從不積貨。」