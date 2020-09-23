新冠肺炎｜政府刊憲延長寬減收費以支援各界　料收入減少20.4億元

政府宣布將於9月25日刊憲，延長豁免或寬減收費措施，以繼續支援商界及減輕市民在面對2019冠狀病毒病疫情影響下的財政負擔。 政府估算，豁免收費措施將令當局減少合共20.48億元收入，當中以豁免「已登記商用車輛牌照費用」的金額最高，涉及的收入為5.4億元。大部份措施會於今年10月1日起實施，而個別措施會於現時措施寬免期完結後陸續生效。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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政府公布，將於本周五（25日）刊憲，刊登29項規例和一項命令，落實早前公布的寬減政府收費措施，以支援商界及減輕市民於疫情影響下的財政負擔。

政府預計，各項措施將令政府減少合共20.48億元收入，此外建造業議會建議延長豁免建造業工人註冊費用的措施亦將同時落實，估計會令建造業議會少收約900萬元收入。

免收「已登記商用車輛牌照費用」 少收5.4億元

各項措施當中，以「已登記商用車輛牌照費用」涉及金額最高，政府將少收5.4億元，惠及逾17萬輛商用車；而「減免非住宅用途百分之七十五的淡水收費及排污收」，涉3.4億元，惠及25萬非住宅用戶；以及「工商業污水附加費」，涉款2.5億元，料有3.1萬商戶受惠。

措施惠及航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造、旅遊以至娛樂業等，大部份豁免／寬減措施為期一年，並將於下月開始實施，而個別措施將待原來的一年寬免期完結後陸續實施。