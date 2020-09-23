葵涌邨母涉勒斃智障兒　團體促增加支援　議員轟問責官員無影

葵涌邨早前發生倫常慘劇，一名46歲媽媽疑因照顧壓力爆煲，涉嫌勒斃患有中度智障及過度活躍的21歲長子，引起社會關注。福利事務委員會今日（23日）召開特別會議。席上多個團體提出多項建議，包括制定有效評估機制，識別高危家庭個案及設立更多暫宿服務名額等。 勞工及福利局康復專員陳詠雯表示，當局現正開展有關支援照顧者的政策研究，同時透過不同方法增加院舍名額，強調對事件不是毫不關心。社署副署長林嘉泰則表示，今個財政年度內，會增加約40個住宿暫顧服務名額。 多名議員炮轟會議竟無勞福局問責官員出席，又有人批評政府回應仍停留在研究階段，未見有實際行動。

席上多個團體、人士提出多項建議，包括制定有效評估機制，識別高危家庭個案，為離開院舍人士提供適當過渡安排、生涯規劃，及設立更多暫宿服務名額等，又斥不能仍停留在研究階段，而是採取實際行動。

照顧者質疑輪候院舍時間長



關注家居照顧服務大聯盟代表林珍指，平日需照顧患有輕度智障及罕見病的親人，坦言在疫情下感到很大壓力，加上患者有時會堅持外出，不然會發脾氣，只能「鬥力，鬥都周身傷」。她自言，今年已經是65歲，已輪候津助院舍5年，但以15年的輪候時間推輪，仍有10年時間，屆時她已75歲，「講句難聽啲，我都唔知等唔等到咁耐？」



香港弱智人士家長聯會代表李詳佩指，兒子患有智障及自閉症，明年6月便要畢業，原本現時要做好接受很多訓練，為明年做好準備，但因疫情暫停。她無奈道，現時兒子情緒失控，不時會在家中大叫、跑步，曾嘗試尋求地區中心協肋，惟對方指因限聚令，沒法幫上忙，「如果咁樣要十幾年，情況會點？」慨嘆全家筋疲力盡。

立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇炮轟副局長何啟明「不知所蹤」。（資料圖片）

議員齊轟無問責官員出席



事件雖然備受社會關注，惟勞福局局長羅致光以及副局長何啟明均無出席會議；立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇直斥，局長因有其他工作「唔得閒」而不出席，提議30日舉行會議，但炮轟副局長何啟明「不知所蹤」。公民黨立法會議員郭家麒、工黨立法會議員張超雄亦斥，問責官員不出席，今日政府回應如同「交白卷」。



民建聯立法會議員葛珮帆提到，發生如此重大的事，對羅致光局長沒出席感遺憾，亦質疑為何未有實際回應。工聯會議員麥美娟則認為，若當局及早關心，就可避免葵涌邨悲劇發生。

社會福利界立法會議員邵家臻席上追問，政府未來半年，有何實際措施會採取。（資料圖片）

勞福局：難評估5年後的輪候時間會否更長



社會福利界立法會議員邵家臻席上追問，政府未來半年，有何實際措施會採取。教育局首席助理秘書長（特殊教育）黎錦棠指，在特殊學校中會提供成長規劃、生活訓練等支援，近幾年有同職訓局加強協作，會再與社署溝通，探討兩部門如何再加強合作，幫助離校生。



現時弱智人士宿位輪候時間長達15年，教育界立法會議員葉建源質問，預計5年後的輪候時間會否更長。勞工及福利局康復專員陳詠雯認為現在是不理想，惟難講加幾多會時間幾多，需視乎當時家人、人士想不想入住，故難有科學化估計。

社署表示，今個財政年度增約40個住宿暫顧服務名額。（資料圖片）

社署：今個財政年度增約40個住宿暫顧服務名額



陳詠雯表示，局長、副局長因有公務在身，未能出席。她指，當局現正開展有關支援照顧者的政策研究，會檢視如何提升服務質量，料明年中有初步結果，同時會透過不同方法增加院舍、日間照顧中心的名額，強調不是毫不關心、麻木不仁。



社署副署長林嘉泰則表示，今個財政年度內，會增加約40個住宿暫顧服務名額，而未來5年，亦會為年滿15歲的殘疾人士，增設4400個康復服務名額，未來半年社署會在殘疾人士社交及康樂中心增加人手，為照顧者提供情緒支援，幫助有需要家庭。