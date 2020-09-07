葵涌邨謀殺｜智障者輪候院舍需逾10年　團體指增照顧者精神壓力

上周六（5日）凌晨，葵涌邨映葵樓一名21歲的智障人士，疑遭母親餵下安眠藥後用膠帶勒斃。 嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融今日（7日）在港台節目《千禧年代》上指出，現時弱智人士離開學校後，輪候成人服務院舍時間平均需要逾10年或以上。由於未能即時銜接，只能留家或到私人院舍，當中亦未有適應過程，令照顧者容易有精神壓力。

嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融。（資料圖片）

嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融今日（7日）在港台節目《千禧年代》上指出，智障人士年滿21歲必須離開特殊學校宿舍，而學校宿舍分為5日宿或7日宿。現時智障人士從15歲起可輪候入住院舍，不過李芝融指輪候成人服務院舍時間平均需要10年或以上。

李芝融指，由於服務未能即時銜接，智障人士需要留家，加上環境轉換，對照顧者構成精神壓力。他指現時政策未能為智障人士於畢業後提供適應過程，曾就此向政府反映，但不獲回應。他又指，現時學校有社工跟進智障人士的情況，但未能跟進他們在社區內的生活情況，他建議應由同一個社工跟進個案。

照顧者稱感辛苦 有人批政府無視需要

聽眾李女士稱，家中女兒為有特殊需要的人士，指她在好奇心下會到處觸摸，然而舉動會遭鄰居歧視。她指，女兒現在工場工作，但因應疫情停工，只好留在家中，坦言明白照顧者的壓力，指感到好辛苦。

聽眾陳小姐的妹妹為輕度智障人士，她批評政策未有照顧家庭需要，指現時雖有資助提供，但政府要求他們每年去醫院作檢測。她指，智障不會變好，只會隨歲數轉差，批評政策擾民。

事發在上周六，被母親勒斃的21歲姓黃男子為家中長子，患有中度智障及過度活躍症。長子一直入住智障人士院舍，入院期間每周會回家1至2次，及至今年8月尾他因年滿21歲，不合乎入住資格需離開院舍。其後長子返回葵涌邨映葵樓寓所，與父母及一對13歲龍鳳胎弟妹同住。涉案46歲陳婦為全職家庭主婦，主要照顧家人日常生活。長子回家後，母親就肩負起全職照顧者的責任。據悉，她疑因照顧問題致壓力爆煲。