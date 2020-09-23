裝修工認截斷沙田路口8組交通燈　已賠1.5萬元　判社服令120小時

裝修工人與設計師去年8月5日「三罷」清晨，涉在獅子山隧道與大埔道的十字路口剪毀交通燈電纜，8組交通燈齊熄，途人見狀報警。兩人共同被控一項刑事毀壞，裝修工早前認罪，並已賠償政府1.5萬元，今（6日）在沙田裁判法院被判社會服務令120小時。 負責把風的設計師今亦認罪，法庭決定先索取社會服務令報告，押後至下月14日判刑，期間准繼續保釋，並須同樣向政府賠償1.5萬元。

首被告辛惠霖（28歲，裝修工人）及次被告王潤琦（31歲，設計師）被控於去年8月5日，在大圍獅子山隧道公路與大埔道大圍段之十字路口，損壞交通燈電纜。

官指監禁是其中一個判刑選項

首被告早前已認罪及向政府賠償1.5萬元。署理主任裁判官溫紹明今指他損毀公物，控罪嚴重，監禁是其中一項判刑選項；但考慮到破壞規模未算太大，也沒有證據顯示帶來其他後果，最終採納社會服務令報告的建議判刑。

至於次被告，其大狀求情指他當時受社會氣氛影響，愚蠢地答應替朋友把風，現已明白不該以違法方式表達想法。

剪斷電纜後8組交通燈齊熄

案情指，當日清晨近6時，有市民在文化博物館外候車，期間看到兩名戴口罩的男子行往獅子山隧道交匯處，疑似打開交通燈蓋。該市民隨後聽到金屬落地聲並看到火花，現場8組燈柱亦即時熄滅，故此報警。

兩被告均帶備剪鉗

警方到場發現交通燈電纜被剪斷，及後根據報案人的衣著描述，在附近截查兩名被告。警方從首被告的背囊檢取剪鉗、電鉗、六角匙等，而次被告的背囊則有手套、口罩等。此外，次被告的褲袋亦袋有剪鉗，法證化驗結果認為電纜是由該剪鉗剪爛。首被告在警誡會面承認剪斷電纜，次被告就稱當時為他把風。機電工程署估計維修費為3萬元。

案件編號：STCC3091/2019