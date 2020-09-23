粉嶺高球場三年後僅收32公頃　團體批抹殺公眾訴求　促全面收回

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，其地契於今年8月31日到期。民政事務局周二（22日）深夜回應傳媒查詢該球場續約事宜，指透過短期租約以象徵式地租向非牟利機構批出土地作體育用途，是政府一貫的做法。而當局表明三年後，其中32公頃用地會「復歸政府」，惟餘下的140公頃若獲批續約，政府會於2027年7月起徵收市值三分之一的「減免地價」。 本土研究社成員陳劍青批評，政府強推明日大嶼，卻抹殺社會要求全面收回高球場的訴求，認為於「只欠土地」的情況下無理由不收回餘下的140公頃土地。他又認為，政府為高球場「度身訂造」短期租約續租32公頃土地，反問為何不直接提早收回。公屋聯會總幹事招國偉亦批評政府續租不理想，認為應收回作過渡性房屋等用途，並應全面收回高球場發展。

特首林鄭月娥近日重提明日大嶼計劃，更指本港「只欠土地」。陳劍青說，於「只欠土地」的情況下，政府無理由不考慮全面收回粉嶺高球場，認為當局不肯收回餘下140公頃土地，等同抹殺土地大辯論時社會對全面收回高球場的訴求。他認為，政府的說法難以說服大眾高球場不適合發展，「（公眾）係唔會死心。」

陳劍青：球場有盈利 應收市值租金

對於政府向球會續租3年，並以1元租金透過短期租約方式續租，陳劍青批評做法為「度身訂造」，指並非慣常做法。他稱，政府多數以象徵式地租向慈善團體短期出租土地，惟球會卻是牟利機構，而球場營運亦有盈利，應以市值租金出租。他批評政府濫用短期租約政策，同時擔心政府會用此方法無了期永續球場。他認為，為顯示政府有計劃發展高球場，應盡快收回32公頃土地，將其用可惠及公眾的用途，如參照竹篙灣檢疫中心的建築模式興建過渡性房屋。

公屋聯會總幹事招國偉稱，粉嶺高球場餘下140公頃土地於2027年約滿，惟政府至今未有交代未來用途。他建議政府應收回餘下土地，以便作整體規劃，如將該區發展為綜合發展區，令交通配套能更完善。他又指出，高球場鄰近上水站，但由於附近有皇后山等發展中的公共屋邨，料該區日後的交通壓力會大增。

續租前不應只以文件向區議會交代

至於早已列明要收回的高球場32公頃土地，早前獲續租至2023年才交還政府，招國偉稱做法不理想，指於規劃、設計上需時，與其讓球會繼續營運，應考慮暫建過渡性房屋，或停車場等社區設施。他又指社會對高球場用地關注度高，政府於續租前不應只以文件向區議會解釋，有必要向公眾交代。

根據政府的回覆，粉嶺高爾夫球場32公頃用地的現有契約於2020年8月到期後，政府訂立一個為期3年的特別過渡安排，會透過短期租約執行和收取象徵式租金，至2023年8月完結。該32公頃用地會在2023年9月復歸政府。根據地政總署代表早前在北區區議會透露，短期租約的租金為1元。而餘下的140公頃則按現行政策以象徵式地價續期至2027年6月30日。待上述租約期滿後，如粉嶺高爾夫球場140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價。