政府應該讓富人打波抑或助市民上樓？

粉嶺高爾夫球場地契於今年8月31日到期。民政事務局將容許香港哥爾夫球會按現有條款使用整幅用地至今年11月30日，並指早前表明收回建屋的32公頃土地的特別過渡安排維持不變，餘下140公頃土地則以象徵式地價續期至2027年。土地問題困擾香港市民多年，高爾夫球會卻可以在政府手上多用土地七年，也難免讓市民覺得「只許周官打波，不許百姓安居」。

佔地172公頃的粉嶺哥爾夫球場，地契已於2020年8月31日到期。（資料圖片）

粉嶺高球場 有錢人專屬？

粉高球場佔地172公頃，相當於一個荃灣，但多年來可以進場使用的卻只有高球會的2,500名會員。其中營運嶺高球場的「香港高爾夫球會」會籍價格更一向非普通市民所能負擔，根據網上會藉轉讓平台資料，由於該球會已凍結會藉數目逾30年，現時其二手會藉價格已高達1,200萬港元。政府能否讓「價值連城」的高爾夫球會向公眾打開大門，未來也視乎政府條款細節。

於未來三年「過渡期內」，政府表示新政策下球會須於續約期內進一步對外開放設施，包括向合資格外界團體開放設施總量的30%，並要求球會合辦公眾可參與的體育活動，每月不少於240小時等。然而要指望條款可以讓市民走入球場，目前尚有不少距離。如本土研究社指出，過去球場經常只開放上班日以及日出、日落等市民無暇，亦不適宜打高球的時段使用，政府應儘快為「過渡期」的開放安排向公眾交代，並確保條款能確實達到向市民開放之效。

重新規劃172公頃土地

粉嶺高球場不淪為富人後花園，一方面應在用地建房屋之前，讓更多市民可以使用，開放更多時段予公眾使用。另一方面，政府更應為早前已決定將會收回的32公頃土地加碼。在香港市民飽受住屋問題困擾之際，政府仍然對其餘140公頃「維持原判」，讓高爾夫球會地契可續期至2027年6月，依舊無意就改變土地用途進行研究。前年土地大辯論中信誓旦旦要覓地建屋、解決住屋問題的香港政府，應該重新反思到底是富人「打波」重要，抑或是星斗市民屈於劏房等待上樓的需求迫切。

香港政府應以重新規劃172公頃土地為目標，收回整個粉嶺高爾夫球作建屋及其他社區配套用途。粉嶺高球場對比古洞忠等其他發展項目，不止能牽涉較少持分者，不必大規模就收地遷居而作賠償，而因粉嶺本來接近市區，與東鐵上水站最短只相距550米，以此發展更有已建的交通系統、社區設施支持。若然一直使用高爾夫球場的富裕階層正是覓地建屋的阻力所在，香港政府更要勇於面對既得利益，真正為市民的安居樂業謀求出路，而非讓高爾夫球場在劏房之間度過七年又七年。