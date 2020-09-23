政府收回迪士尼二期土地　馬時亨：明智決定　若建屋比明日大嶼快

政府今日（23日）公布，考慮到現時經濟狀況，明日（24日）死線時，不會延長留作迪士尼樂園二期發展的60公頃土地的認購權，意味香港迪士尼樂園第二期發展計劃落空。 曾任財經事務及庫務局局長和商務及經濟發展局局長的馬時亨接受《香港01》訪問時表示，認為政府收回第二期土地是一個明智決定。他引述地產界人士評估，用盡60公頃土地的地積比，預料可建5萬個單位。 馬又指出，香港迪士尼樂園已完成擴建，毋須與上海或海外迪士尼「鬥大」，反而可以發展獨特之處吸客。

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商務及經濟發展局前局長馬時亨認為，政府收回迪士尼第二期土地是一個明智決定。（龔嘉盛攝）

馬時亨指出，認同政府收回迪士尼第二期土地決定，據他相熟的地產界人士估算，如用盡60公頃土地的地積比，料可以興建5萬個3至4人居住單位，雖然更改土地用途及興建基建需時，但相信發展速度會比「明日大嶼」更快，而政府收回土地後，不管建屋或其他用途，「政府都可以多一個選擇」，但最終用途仍需待政府決定。

港迪士尼​「鬥size一定唔夠鬥」

迪士尼樂園早年已完成擴建，馬時亨認為已經足夠，未來可發展特獨之處吸引客人，他又指出，即使迪士尼發展第二期的60公頃土地，面積都不及上海及美國迪士尼，「鬥size一定唔夠鬥，（香港迪士尼）要知客路，有咩特別吸引」，因此認為無補於事，在現今環境下難以振興旅遊業。

2017年8月，政府與迪士尼修訂高度限制契約，對比明日大嶼計劃圖，可見人工島逾三成面積落入契約中的高度限制區。（土地註冊處）

面積只及明日大嶼6%

特首林鄭月娥2018年施政報告推出「明日大嶼」計劃，擬填海1,700公頃興建四個人工島，階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島。發展局當時估算，1,000公頃的土地約可提供15至26萬單位，當中七成為公營房屋，即大約有10.5萬至18.2萬伙，雖然供應單位數甚高，但首批居民最快要到2032年入伙。如今政府收回60公頃土地，社會各界都認為可以考慮興建房屋，相信落成日子會比備受爭議的「明日大嶼」計劃更快解決燃眉之急。