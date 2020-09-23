中大調查︰香港整體生活質素指數17年新低　言論自由連續10年下跌

香港中文大學香港亞太研究所生活質素研究中心，於今日（23日）公布2019年「中大香港生活質素指數」，結果反映港人整體生活質素連續兩年下降，為自2002年調查以來最低。五大範疇指數當中，除了環境分類外全部下跌，其中社會範疇中的言論自由指數已連續第10年下跌。

整體指數顯示，港人整體生活質素連續兩年下降，為自2002年調查以來最低。（中大提供）

調查結果顯示，2019年本港整體生活質素指數為101.39，較2018年下降3.38點，反映香港整體生活質素比去年下降。在健康、社會、文化及休閒、經濟及環境五大範疇指數當中，經濟分類下跌至有紀錄以來最低，環境分類則較去年上升。

研究中心於今年1月17日至23日，以電話調查隨機抽樣訪問逾800位18歲或以上的香港居民。結果顯至，調查的23個指標當中，有10個指標相比2018年進步，最顯著的是教育公共開支、實質租金指數、醫療公共開支，較2018年分別上升23.88%、10.15%及9.02%。

研究中心主任：社會事件影響市民評分

此外，其中有8個指標相比2018年下跌，其中政府表現指數、經濟現況指數、壓力指數再次創新低，分別下降33.68%、14.35%及14%。而言論自由指數、置業負擔比率持續下降到新低，分別下降11.16%及10.41%；生活滿意指數亦下跌8.30%。綜觀2002年至2019年，言論自由指數已連續第10年下跌。

生活質素研究中心主任黃洪表示，去年的社會事件，是市民其中重要的評分標準，又指事件令市民再不敢暢所欲言，擔心傷害親友的關係，建議政府應重新審視市民的意見，市民亦須正面表達。

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