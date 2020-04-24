中大調查：香港01讀者份額列純網上媒體第一　七成港人手機看新聞

媒體轉型的話題近年不時受外界關注、討論，科技進步下，不同年齡層人士改看網上新聞。去年社會運動持續多個月，市民均關心最新情況，更令手機新聞平台成為主流。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機引用中大傳播與民意調查中心的調查數據，撰文分析本港報紙及網媒發展趨勢。《香港01》在純網上平台媒體中，讀者份額比例最高；連同其他有印刷版的媒體一同比較，經移動版閱讀《香港01》的數值排名第二，有17.2%，網上平台版本亦有10.4%。 蘇鑰機認為，只是計算從移動版獲得資訊的讀者比例，由2013年約四成，到2016年升至六成，2019年剛超過七成，相信未來會升至八成或以上，反映移動版已經成為主流。

中大調查指，移動平台逐漸成為媒體主流。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

調查顯示，移動版去年的使用數值升幅不少，並於去年成為主流，排名首位的《蘋果日報》，數值為41.4%，「香港01」、《東方日報》，數值為17.2%及16.9%，排名第二及第三，「香港01」於2016年同一數值中為1.4%，可見去年以移動平台收看的數值有頗大增幅。

此外，網上版的升幅頗為穩定，數值反映了讀者在家中、辦公室或學校等主要使用地點，首位的《蘋果日報》為25.7%其次為「立場新聞」、《東方日報》及「香港01」，而包括印刷版、網上版及移動版的總體閱讀率當中，《蘋果日報》達54.7%，《東方日報》則以34.2%排名第二；《頭條日報》於免費報當中排名第一，有32.6%，計算網上版及移動版的網上新聞平台「香港01」和「立場新聞」總體閱讀率分別為21%及19%。

蘇鑰機分析，計算從移動版獲得資訊的讀者比例，由2013年約四成，到2016年升至六成，2019年剛超過七成，相信未來會升至八成或以上，而「香港01」和「立場新聞」的移動平台配合了科技大潮流，於是也能大升。此外，移動版於數值中佔優，蘇以「香港01」和「立場新聞」為例，移動版和網上版的比例約為3:2。可見在網上世界，網上版和移動版有些分工，針對讀者的不同習慣和需要。

調查又引用2006年至2019年調查數據顯示，市民看收費報紙的比例普遍下跌，2006年有43.2%的人表示經常看其印刷版，到了2019年下跌至21%，收費報紙中只有《南華早報》逆流而上。早年免費報紙興起一時，看免費報紙的比例在2013年的高峰下跌，反看是以網上及手機新聞的比例則穩定上升。

然而， 2010年印刷版佔報紙市場比例達71.5%，網上版佔28.5%，移動版仍未出現。在2019年，三者的相應比例變成40%：25.3%：34.7%。以後印刷版的比例將變得最低，移動版最高。蘇提到，近期疫症迫使大家減少外出，打擊了印刷收費報的銷售，取閱免費報的人也會減少，令大眾更疏離印刷報。以後「報紙」的意義，將不再首先指它的紙張載體，電子版逐漸成為大趨勢。

中大的調查中，2019年的數值上，經移動版閱讀《香港01》的數值排名第二，有17.2%，網上平台版本亦有10.4%。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）