新冠肺炎｜康文署圖書館博物館下周二恢復正常　表演場地限座五成

再有政府康體場地解封。康樂及文化事務署今（23日）宣布，因應疫情最新情況，更多康樂場地將於本周六（26日）起重新開放，包括免費戶外門球場，但只可作小組活動或訓練，不得超過4人，小組之間距離亦需要保持至少有1.5米，足球場及籃球場仍然關閉。下月起亦恢復舉辦部分康樂和體育活動，市民下月5日起可報名參加。 文化設施方面，所有公共圖書館和博物館由下周二（29日）起回復正常開放時間，表演場地則在下月1日（星期四）恢復接待有現場觀眾的演出或活動。

本月29日起，所有香港公共圖書館、附設的學生自修室及所有流動圖書館將恢復正常開放時間。（盧翊銘攝/資料圖片）

10月19日恢復舉辦部分康樂和體育活動

康文署發言人表示，會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。康文署會暫停接受及處理轄下露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，直至另行通告。



另外，康文署將會由10月19日起恢復舉辦部分康樂和體育活動，包括在室內、戶外、公眾游泳池及水上活動中心舉行的訓練班及同樂日。市民可於10月5日（星期一）開始，透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加。有關活動詳情，將於本月28日（下星期一）起上載至康文署網頁，市民亦可致電1823或各分區康樂事務辦事處查詢。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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10月19日起恢復計算逾期歸還罰款

文化設施方面，由下周二（29日）起，所有香港公共圖書館、附設的學生自修室及所有流動圖書館將恢復正常開放時間。康文署會繼續實施特別措施，包括採取分時段開放以限制使用人數及減少座位數目。詳情請參閱康文署網頁。



鑑於所有還書箱、自助圖書站及所有圖書館已重開或快將重開，現時持有外借逾期圖書館資料的讀者請盡快歸還資料，公共圖書館將於10月19日起恢復計算逾期歸還罰款。

音樂事務處課程由10月5日起開始復課 每組限4人

所有博物館亦於下周二恢復正常開放時間，並限制館內人數。館內的公眾節目（包括香港電影資料館的電影節目）將陸續恢復，兒童設施則繼續暫停。



康文署將在下月1日恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排。場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過4個，座位須平均分布。在附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，每組參加者包括導師最多為4人，組與組之間須保持社交距離。附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。觀眾在場館內必須佩戴自備的口罩。



音樂事務處各器樂訓練班、音樂通識班及部分外展音樂課程將由10月5日起開始復課。課堂參與人數連同導師將限制為4人或法例指定不能超過的人數以下。惟基於衞生考慮，中西吹管器樂訓練班將繼續停課至另行通知。

所有進入公共圖書館、博物館、表演場地及音樂中心設施的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入公共圖書館、博物館和展覽設施。各公共場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段之間進行清潔。



康文署發言人表示，會繼續密切留意有關情況，並適時檢視以上安排。