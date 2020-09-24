23直資校申加價全獲批　女拔撤加學費決定　林大輝中學加幅最勁

全港中小學及幼稚園昨日起分階段恢復新學年的面授課程。教育局今日（24日）表示，共收到23間直資學校的調整本學年學費申請，全數獲批加價，當局指平均加幅為3.68%。 《香港01》統計各直資學校《收費證明書》，當中以林大輝中學中一級的增幅最高，本學年加價逾兩成至每年3.3萬元。大埔三育中學中一級本學年加幅約18%，每年學費9,800元。名校拔萃女書院原本計劃申請加學費5.26%，但據悉校方最終撤回，新學年學費維持不變。

拔萃女書院今年5月原計劃申請加價5.26%，據悉校方最後決定撤回加價申請，該校學費維持3.8萬元。（資料圖片）

目前全港有約80間直資學校，截至本年8月31日，教育局共收到5間直資（直接資助計劃）小學、18間直資中學、12間私立小學及10間國際學校的2020/21學年加學費申請。教育局的整體加幅數據顯示，5間直資小學獲批的學費加幅為4.4%或以下；14間直資中學加幅為4.4%或以下，4間加幅為4.41%至一成。

私立小學方面，11間學校的加費幅度為一成或以下，有1間學校的加幅逾一成。8間國際學校加費幅度為一成或以下，另有兩間加幅逾一成。

《香港01》統計各所直資學校《收費證明書》的學費加幅，當中以林大輝中學的加幅最高，新學年中一級學費達3.3萬元，較上學年增加約22%；中二至中六級加幅約4%，本學年學費約2.8萬元。大埔三育中學新學年中一級學費為9,800元，較去年增加約19%（詳見下表）。

聖保羅男女中學及其附屬小學新學年不申請加學費。（資料圖片）

拔萃女書院今年5月原計劃申請加價5.26%，據悉校方最後決定撤回加價申請，根據教育局收費證明書，該校學費維持3.8萬元；學校網頁資料顯示，2021/22年度的全年學費同樣為3.8萬元。

拔萃女書院回覆《香港01》查詢時表示，學校自從2005年轉為直資學校，每年學費為3.8萬元，15年來維持不變。校方指，今年初曾經考慮調整學費，基於今年中新冠肺炎疫情轉趨嚴重，令社會整體經濟情況變得不穩定，校方為免加重家長負擔，最終決定保持目前學費水平，並於來年亦不打算增加學費。

港青基信書院中一級今年加價約6.7%，每年學費約4.8萬元。身兼直資學校議會主席的校長陳狄安表示，校方已因應疫情凍結中一級以外級別的學費，而中一級家長在申請入學前，亦已知悉最新學費。他直言，估計教育局今年提供的資助額不會有太大變動，但在疫情下或會影響財政狀況，因此校方已押後一些發展項目，從而希望避免增加學費，減輕家長負擔。

陳狄安說，受疫情影響，該校的非本地學生較往年減少5至6人，但整體而言與往年相若。他又透露，部分年級的學生今年最終決定離港，到海外升學，但相關人數不多。

副主席招祥麒則認為，學費加幅逾一成的直資學校應是個別案例，直言教育局在審批加價時相當嚴謹。他表示，疫情下直資學校同樣需採取網上教學，但部分家長或會就此對學費有意見，部分學校或會在這些方面感到壓力。

身兼直資學校議會主席的港青基信書院校長陳狄安表示，校方已因應疫情凍結中一級以外級別的學費，而中一級家長在申請入學前，亦已知悉最新學費。（網頁圖片）

教育局強調，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和解釋加費的理由。直資學校亦須按規定將不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

教育局指，處理私立學校和國際學校調整學費的申請時，亦會仔細考慮學校提出的理據及其財務狀況，並要求學校須就申請調整學費事宜，充分與家長溝通，妥善回應他們的關注。