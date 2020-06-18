教育局撥6000萬元　資助公營及直資學校買書　供中小學生暑假閱讀

教育局今日（18日）向全港小學及中學發出通告，鼓勵他們善用局方新推出的暑期閱讀計劃，包括「書出知識－贈閱圖書」試行計劃（2020）及免費使用「e悅讀學校計劃」，讓學生於暑假期間享受閱讀的樂趣。教育局發言人表示：「教育局一直致力推動『從閱讀中學習』，透過不同措施支援學校推行與課程配合的多元化閱讀活動，讓學生從小培養閱讀興趣和習慣，提升閱讀及學習能力。」 教育局指出，「書出知識－贈閱圖書」試行計劃（2020）涉及撥款總額約為6000萬元，校方可以為每位學生挑選一本書，書目涵蓋中國歷史和中華文化、健康生活、品德教育，以及科學、科技、工程及數學教育共四個閱讀主題。

教育局撥款6000萬元資助公營及直資學校，購入書本供學生在暑假時閱讀。（資料圖片）

教育局發言人說：「由於2019冠狀病毒病而延長停課，學校運用不同學習模式，讓學生在家中持續學習。暑期將至，教育局現推出『書出知識－贈閱圖書』試行計劃（2020），向所有就讀公營學校（包括特殊學校）及直接資助計劃學校的中小學生送贈圖書，目的是讓他們透過獲贈的實體書，於暑假期間隨時隨地翻閱書本，享受翱翔書海的樂趣，並培養良好閱讀的習慣。試行計劃獲香港出版總會的支持。」

教育局期望透過「書出知識－贈閱圖書」試行計劃（2020），學校可善用教育局送贈的圖書，為下學年的閱讀推廣活動計劃訂定目標和方向，例如舉辦圖書分享會，鼓勵學生彼此分享閱讀心得，同時亦可以透過共享閱讀資源，例如安排班本／級本的漂書活動，讓學生學懂感恩珍惜，培養正面價值觀。

可免費使用「e悅讀學校計劃」

教育局會向所有公營學校（包括特殊學校）及直接資助計劃學校，按其小一至小六／中一至中五的學生人數，發放一筆過津貼，涉及撥款總額約為6000萬元。教育局並請學校從「可供選擇書目名單」內挑選及購買合適的實體圖書予有關學生，每人一本，讓他們可在暑假期間進行閱讀。

書目涵蓋中國歷史和中華文化、健康生活、品德教育，以及科學、科技、工程及數學教育共四個閱讀主題，相關資料已上載於教育局「暑期閱讀計劃」網頁（www.edb.gov.hk/SummerReadingProgramme）。

此外，為協助學校推動廣泛閱讀，各學校可由7月16日至12月31日免費使用香港教育城「e悅讀學校計劃」。該計劃是為中、小學而設的校本電子書訂閱服務，涵蓋不同題材和程度的優質中英文電子書，讓參與學校師生於服務期內無限次閱讀100本書籍。閱讀平台會記錄每位學生的閱讀數據，幫助教師掌握學生的閱讀習慣，設計適切的推廣閱讀策略。