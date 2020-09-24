新冠肺炎｜創校僅5年　私校念蘅幼稚園暨幼兒園因租務問題停運

2015年創校、位於九龍城沙浦道的私立幼稚園「念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）」宣布，因辦學團體無法與業主達成共識，將無法繼續營運。有家長得知消息後留言表示遺憾，讚揚學校提供優秀啟蒙教育。《香港01》正就事件向教育局及該校查詢。 教聯會理事蔡麗芳表示，曾聽聞該校停辦消息，相信疫情下內地專才子女及跨境生未能回港，同區相若水平幼稚園，仍有足夠學額接收受影響學童，但預計在業界緊縮開支下，受影響教職員難覓新工作。她又直言，疫情下不少家長希望減少支出，本學年私立幼稚園收生普遍不理想，但暫不會出現大規模結業潮。

位於九龍城沙浦道的念蘅幼稚園暨幼兒園 (Ludus Kindergarten & Nursery)宣布停辦。（校網圖片）

念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年創立，根據該校網頁介紹，該校主打「零功課壓力」的自然教育法，過去曾有報道指，TVB藝員陸永的2名女兒亦是該校畢業生。該校校監呂詩慧昨日（23日）透過社交網站專頁「Ludus Kindergarten & Nursery」公布影片，交代由於辦學團體無法與業主達成共識，學校將無法繼續營運。

翻查資料，呂詩慧過去曾任職公關及傳媒。呂在影片中，直言疫情由2月至今，學校停課多月，辦學團體無法與業主達成共識，故將無法繼續營運。她在影片回顧，學校數年來的重點活動，感謝家長信任及社會支持。

念蘅幼稚園暨幼兒園校監呂詩慧表示，辦學團體無法與業主達成共識，故將無法繼續營運。（「Ludus Kindergarten & Nursery」facebook截圖）

辦學團體無法與業主達共識 需要停運

呂詩慧形容，學校創立時投資金額不低，又要處理牌照、裝修等事宜，該校無法繼續營運，其心情複雜。她預計疫情至少會持續兩年，未來她個人會轉為製作網上教案，若疫情穩定，或有機會再提供服務。

帖文下有數人留言，大多留言對學校停辦感可惜。有家長稱女兒1歲多便開始在該校上學，形容學校提供優秀啟蒙教育，對學校停辦感遺憾，希望日後學校可再復辦。另有家長在網上稱，該校昨日仍然接受入學申請，對方已承諾會退還申請文件及報名費等。

校網仍有招生廣告 每月學費5,500元

據教育局網頁資料，念蘅幼稚園沒有參加幼稚園教育計劃，屬於私立獨立男女校。該校註冊了15個課室、設有室內遊戲場地。而2018年9月資料，該校連校長共有9名教學人員，學額上限為152人，當時上、下午班（K1至K3）及N班合計收生約65人。師生比例介乎1比3或1對4.9。

該校網頁至今仍有2021/22學年的招生廣告，N班、K1至K3學費均為每月5,500元。

教聯蔡麗芳：料同區學校尚有學額接收受影響學童

教聯理事蔡麗芳表示，有聽聞該校因未能與業主達成共識而停辦的消息，而疫情下跨境生及內地專才子女未有回港，相信附近類似程度及級數的幼稚園，有足夠學額接收該校學童，而幼稚園計劃下，亦為適齡學童預留足夠學額，「學生不會無書讀」。蔡續指，幼教界現時正緊縮成本，料受影響的教職員較難轉職，而教育局一般會協助學校處理善後事宜。

教聯會理事蔡麗芳（右一）估計，念蘅校舍所在地段每月租金至少50萬元，若學校無法與業主達成共識，難免面對巨大壓力，甚至無法經營。（資料圖片／教聯提供）

估計念蘅校舍每月租金至少50萬元

蔡麗芳續指，疫情下不少家長面對經濟壓力，傾向子女入讀有政府資助的幼稚園，本學年私校收生情況普遍不理想，而學費是私立幼稚園主要收入來源，在停課數月無收入下，難抵其他成本開支。她估計，念蘅校舍所在地段月租至少50萬元，若學校無法與業主達成共識，勢面對巨大壓力：「我們情況與酒吧、美容業相若，疫情下須停運，但幼稚園收入要經政府審批，利潤受限，一般學校只會預留約3個月營運開支，疫情由2月至今長達7個月，學校已捱得很辛苦。」

創校需時約9個月、成本高達2,000萬元

被問到會否有私校幼稚園結業潮？蔡麗芳說，創立幼稚園一般需時至少９個月，且須向多達7個政府部門申領牌照，連同裝修等開支，創校成本高達2,000萬元，故相信有意持續辦教育的學校及團體，仍會盡力「捱」下去。隨本月學童分批復課，她相信大多學校暫時都可支撐下去，若冬季再出現疫情爆發導致停課，情況則難以預料。