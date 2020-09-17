新冠肺炎│疫情下九成受訪學校現退學潮　幼稚園N班成「重災區」

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂，但有學校於停課期間陸續收到退學申請，不少學校因疫情面臨退學潮。 香港教育工作者聯會一項調查發現，九成受訪學校均出現學生退學情況，當中有超過兩成學校反映有跨境學生已申請退學；有七成受訪學校認為，若疫情持續，退學情況會進一步惡化。教聯會促請教育局因應疫情，為教育界預留檢測能力，以應對日後學校現確診個案。

副主席林翠玲指，幼稚園n班成為「重災區」，有學校反映全級出席人數只得5至6個。（曾凱欣攝）

香港教育工作者聯會於9月14日至16日期間進行問卷調查，訪問共231間學校校長，包括88間幼稚園、117間小學、24間中學及2間特殊學校；會方又以網上問卷形式，訪問逾2千名跨境學童家長。

幼稚園退學率逾3成 n班成「重災區」

調查發現，有六成受訪學校本學年收生人數出現下降，九成受訪學校均出現學生退學情況，當中有超過兩成受訪學校反映有跨境學生已申請退學。有七成學校認為若疫情持續，退學情況會進一步惡化，又認為教育局無提供適切措施應對學生流失，擔心日後會面臨縮班或殺校問題。

當中以屯門、元朗、北區、荃灣及葵青區的幼稚園及小學面對最嚴重的退學壓力，有私立幼稚園退學率更達3至5成。副主席林翠玲指，幼稚園N班成為「重災區」，不少家長對疫情持觀望態度，交留位費後未有安排子女上學，但亦沒有提出退學申請。她又透露，現時大多數幼稚園N班約10至20人一班，一間學校共有數班，一級約一百人，但因為疫情，有學校反映全級出席人數只得5至6個。

主席黃錦良亦指出，有葵青區學校反映，部分跨境學童家長趁機為學童轉到北區學校。（曾凱欣攝）

有跨境學童趁機轉到北區學校

除了因跨境學童轉到內地及外國學校令學生流失，主席黃錦良亦指出，跨境學童退學令北區學校學位出現空缺，有葵青區學校反映，部分跨境學童家長趁機為學童轉到北區學校，以便日後疫情穩定後上學，故令其他區學校學生流失。

教聯會促請教育局為教育界預留檢測能力

另外，會方又以網上問卷形式，訪問逾2千名跨境學童家長。約一成半家長表示，疫情若持續，會考慮向香港學校申請退學。超過四成家長亦反映子女在進行網上學習時因教材未能寄到內地以及學習軟件不適於內地令其子女學習上面對困難。

教聯會促請教育局因應疫情，為教育界預留檢測能力，以應對日後學校現確診個案，並要求當局加強對跨境學童的網上學習支援，並為學校學校提供適切資助。

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